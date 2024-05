Após ser elogiado por ajuda no RS, Luana Piovani critica Pedro Scooby: “Meu filho está há 20 dias no Rio e ainda não foi pra escola”

Após ser elogiado por ajudar no RS, Luana Piovani critica Pedro Scooby: “Meu filho está há 20 dias no Rio e ainda não foi pra escola”

Não foi todo mundo que viu a atitude do surfista Pedro Scooby e sua equipe, que está ajudando no resgate das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, como algo positivo.

Na manhã desta terça-feira (7), Luana Piovani, ex-mulher do surfista, utilizou as redes sociais para revelar sua insatisfação com a atitude do atleta para com o filho.

“Meu filho está há 20 dias no Rio e ainda não foi pra escola. Pra vacas que acham ele o máximo, pegue a senha...”, escreveu a atriz, repostando os comentários que elogiavam Scooby.

Piovani também gravou um vídeo demonstrando apoio às vítimas da tragédia que o estado enfrenta.

“Tenho vários amigos lá... Fico muito abalada com notícias, imagens. Ontem já não estava muito fácil pra mim e terminei o dia tendo uma crise de choro. Benzuco, meu filho de 8 anos, veio me acolher. Fico tentando controlar, mas às vezes não dá. Simplesmente as lágrimas começam a saltar e não tem o que fazer... o santo do meu filho me acolhendo... Liz é mais madura, sabe que tudo está organizado”, disse.

Ela continuou as críticas ao ex:

“Aí entrei nas redes sociais para ver a minha nova amiga Denise, da ONG Colo de mãe, a qual está fazendo um trabalho no sul e estava checando informações com ela e acabei chegando em comentários tão estúpidos, grosseiros, absurdos.. E eu tendo que engolir tudo. É muito desesperador quando não sabemos o que fazer e quais atitudes ter”.

“Me deu vontade de começar um tsunami de novo. Mas não adianta... A gente não faz a parte do outro. Quem faz é ele. Eu vou respeitar as escolhas. Estou trabalhando aqui minha frustração.... Hoje já me sinto melhor...Estou conseguindo compreender emocionalmente que as escolhas foram feitas e que eles vivam as suas escolhas. Eu vou viver a minha que é cuidar bem de tudo que proponho a cuidar bem.”

Por fim, a famosa disse se sentir feliz com tantos artistas se unindo para ajudar na causa para minimizar os estragos das enchentes.

“Então é isso, espero que todos possam ter solidariedade com nossos irmãos do sul... Fico feliz de ver tantos colegas se envolvendo e tomando atitudes, isso equilibra um pouco a síndrome do desgaste por empatia. Boa semana de luta pra gente”.

Assista:

MÃE! a diva acordou cedo hoje, eu não discordo de nada que a luana piovani diz, ela está SEMPRE CERTA!

o scooby quer salvar o mundo mas não salva nem a própria família. pic.twitter.com/LkDXGCdziu — dra nah (@natiette) May 7, 2024

Contudo, um perfil apontou que, segundo vídeo de Pedro Scooby, as aulas do filho do casal estão suspensas.

“Pedro Scooby já TINHA AVISADO que as aulas do filho Dom só começam na próxima semana”, disse uma pessoa no X (Twitter).