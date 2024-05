Amiga de Kate Middleton expõe a verdadeira razão pela qual não apareceu e causa tristeza

A ausência de Kate Middleton devido ao câncer que ela sofre deixou um grande vazio na coroa britânica, pois ela é uma das figuras mais queridas no Reino Unido devido à lealdade, comprometimento e transparência que tem demonstrado desde sua chegada à família real.

A vida da princesa de Gale tem estado sob escrutínio público nos últimos meses após o seu desaparecimento, que foi justificado no passado 22 de março por ela mesma ao revelar que está passando por um difícil processo ao ser diagnosticada com câncer em meados de janeiro após passar por uma cirurgia abdominal.

A monarca tem permanecido sob o seio familiar desde então, mas os seguidores da casa real britânica continuam atentos ao seu estado, pedindo para saber detalhes de como ela está. Agora, foi uma amiga da família que deu detalhes do que ela estaria passando.

Amiga de Kate Middleton causa tristeza ao falar de seu estado

Kate Middleton e o príncipe William optaram por manter os detalhes da doença em privado e muitos têm criticado a decisão, especialmente a falta de exposição, que consideram desnecessária, já que, ao contrário deles, o Rei Charles III tem se mostrado publicamente apesar de estar passando pela mesma situação.

No meio do impacto que a situação da futura rainha da Inglaterra tem tido, sua amiga Amaia Arrieta, uma designer de moda espanhola que tem vestido os filhos do casal real há anos, falou sobre o que ela estaria passando por seus problemas de saúde.

De acordo com a mulher, Kate e William estariam vivendo um "inferno" depois de saberem a notícia e seria essa mesma situação que estaria impedindo que se mostrem publicamente.

"Estou desolada neste momento. Acho que estão passando por um inferno. Espero que voltem. É realmente pessoal", disse a designer.

Vamos lembrar que a própria Middleton confessou ter ficado chocada ao confirmar que tinha câncer e desde então não tem sido vista em público, sendo seu marido quem retomou suas atividades como membro real. Em algumas ocasiões, ele afirmou que sua esposa está "bem".

“Todos estamos bem, obrigado”, confessou o herdeiro ao trono depois de ser questionado por sua esposa e seus filhos.

Apesar de sua tentativa de evitar as especulações, a falta de informação sobre Kate abriu um debate nas redes onde surgiram várias conjecturas a respeito, muitas delas totalmente falsas.