A Fórmula 1 está se preparando para a primeira demissão de um piloto da temporada de 2024

Numa reviravolta inesperada no mundo da Fórmula 1, surgiram rumores sobre uma possível demissão na equipe Williams após o Gran Prix de Miami, a razão por trás dessa possível decisão seria a inclusão do jovem italiano de 17 anos, Kimi Antonelli, na equipe.

Logan Sargeant, piloto norte-americano da Williams, tem enfrentado dificuldades nas últimas temporadas, somando apenas 1 ponto em 2023 e nenhum até agora em 2024, relatórios sugerem que a equipe estaria considerando encerrar seu contrato devido ao seu baixo desempenho em comparação com seu companheiro de equipe Alexander Albon.

Qual é a situação de Logan?

Segundo o jornalista britânico especializado em Fórmula 1, Joe Saward, a Williams perdeu a paciência com Sargeant e estaria em processo de demiti-lo; além disso, iniciaram-se conversas com Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, para ocupar seu lugar após o Gran Prix de Miami.

Um dos fatores que poderia influenciar nesta decisão é a idade de Antonelli, que, com 17 anos, ainda não cumpre o requisito de idade mínima estabelecido pela FIA para competir na Fórmula 1; no entanto, Antonelli fez testes bem-sucedidos com um Mercedes W13 e acumulou os pontos necessários para a superlicença, embora não cumpra a idade mínima exigida.

O americano perdeu o controle em uma curva (@F1)

O diretor da equipe Mercedes, Toto Wolff, está interessado em Antonelli estrear o mais rápido possível na Fórmula 1, pois vê nele o potencial de se tornar uma estrela semelhante a Max Verstappen.

Wolff está disposto a oferecer a Antonelli um contrato a curto prazo com a Williams para avaliar seu desempenho antes de considerar uma possível contratação pela Mercedes no futuro.

A possível saída de Sargeant da Williams durante a temporada não seria algo inédito na Fórmula 1, e essa movimentação poderia abrir a porta para que Kimi demonstre seu talento na principal categoria do automobilismo mundial. Com o Gran Prix de Miami se aproximando, espera-se que mais notícias surjam sobre o futuro de Sargeant e Williams.