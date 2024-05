Você sabe quanto Carlos Villagrán ‘Kiko’ está cobrando por autógrafos no México?

O ator e comediante mexicano, Carlos Villagrán - mais conhecido pelo personagem ‘Kiko’ no programa de televisão ‘Chaves’ - está no centro das atenções, depois que foi revelado quanto dinheiro ele está cobrando por encontros com seus fãs no México.

Foi através de uma publicação nas redes sociais que se tornou público que Villagrán realizará um encontro com seus fãs no México, no entanto, os usuários reagiram imediatamente aos custos de entrada, bem como aos autógrafos do intérprete.

A loja responsável pelo evento explicou que a pré-venda estará limitada a 30 pessoas, as quais terão que pagar 2.600 pesos - aproximadamente 780 reais - para ter acesso aos benefícios do acesso VIP, incluindo a convivência com o ator, um boné, uma foto e um autógrafo.

Por outro lado, eles apontaram que para o resto do público, o acesso terá um custo de 2.950 pesos para ter os mesmos benefícios, exceto pela convivência com ‘Kiko’, observando que os usuários poderão trazer algum item para ser autografado, mas o ator terá que autorizar.

Como era de esperar, vários usuários de redes sociais reagiram aos altos custos para conviver com Carlos Villagrán, rotulando o valor como excessivo.

‘Chaves’ conseguiu conquistar o coração de várias gerações desde o seu início em 1971 até o seu término em 1990. Chaves que é o protagonista, juntamente com os outros vizinhos da vila, tornaram-se os personagens televisivos mais queridos da América Latina.