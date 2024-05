Você conhece o significado de cada cor dos sabres de luz na saga Star Wars?

“Star Wars: Episode VII – The Force Awakens”. Foto: Walt Disney Pictures

No dia 4 de maio é celebrado o famoso Dia de Star Wars e com isso em mente, vamos revisitar um dos temas mais importantes e emblemáticos da saga: os sabres de luz. A cor dos sabres de luz tem seu significado em ‘Star Wars’, embora alguns aspectos tenham variado entre os produtos do antigo Universo Expandido e o cânone atual.

ANÚNCIO

As armas da saga criada por George Lucas são um dos aspectos mais memoráveis. Os ‘lightsabers’ recebem seu poder do cristal Kyber, um tipo de mineral que serve como fonte de energia e que forma um vínculo com a pessoa que utiliza a arma. Quando chega a hora, os iniciados passam por um teste e viajam para Ilum, um dos planetas que contém esses poderosos cristais (infelizmente, a Primeira Ordem transformou este sistema na Base Starkiller, então foi destruído em ‘O Despertar da Força’).

O que significa cada cor do sabre de luz em Star Wars?

Embora estas sejam as bases para todos os usuários da Força (ou até mesmo apenas pessoas que empunham um sabre de luz), o que pode variar são as cores em que elas se iluminam. E embora, inicialmente, fosse uma decisão mais estética do que argumentativa, a realidade é que atualmente cada cor tem seu significado no lore.

Os sabres de luz de cor verde, um dos mais comuns por ser a cor do Mestre Yoda e até mesmo do próprio Luke Skywalker, são geralmente usados pelos Jedi conselheiros, aqueles cavaleiros ávidos por conhecimento e especialistas em filosofia e ciências do pensamento. Eles também estudam a Força e alguns exercem funções diplomáticas.

Os sabres azuis, os mais predominantes, são geralmente usados pelos guardiões Jedi, os protetores da República, altamente especializados em combate. São cavaleiros com grande domínio da Força, que também a aplicam em batalha e combinam com sua habilidade como espadachins. Protagonistas da franquia como Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi são reconhecidos por empunhar esta cor de sabre.

A cor amarela nos sabres é vista na série 'The Clone Wars', usada pelos sentinelas Jedi que escoltaram Barris Offee durante seu julgamento. Os sentinelas são uma classe posicionada entre os guardiões e os cônsules, um tipo de Jedi que costuma trabalhar muito perto das pessoas que precisam, até mesmo em atividades mais cotidianas. A Jedi Rey Skywalker, aprendiz de Leia Organa, escolheu essa cor para seu sabre de luz. No novo filme, ela terá que reconstruir completamente a Ordem Jedi.

O sabre de cor roxo é o mais peculiar e não tem um significado expresso associado. Sabe-se que essa cor existe porque Samuel L. Jackson pediu exclusivamente a George Lucas para usar o roxo, destacando-se assim dos demais, e seu personagem, Mace Windu, é o único visto empunhando um sabre dessa cor. No entanto, há a consideração de que são usuários da Força capazes de equilibrar o lado luminoso com o lado sombrio, combinando o azul com o vermelho de cada lado da Força.

Os sabres de luz vermelhos também são dos mais emblemáticos da saga e sempre foram associados aos usuários da Força que caíram para o lado sombrio. Eles utilizam um cristal Kyber normal, que é submetido a um processo de "sangramento" que o distorce até adquirir essa tonalidade. Desde Darth Sidious até Darth Vader, passando por Kylo Ren e todos os antigos mestres Sith, portavam esta cor em seus sabres.

Por último, o processo de sangramento pode ser revertido, resultando em outra cor raramente vista na franquia: o branco. Após deixar voluntariamente a Ordem Jedi, a ex-padawan de Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, pegou os cristais corrompidos dos Inquisidores que havia derrotado e os purificou. O procedimento remove a cor vermelha e cria um feixe de luz esbranquiçado. No caso de Tano, ela possui dois sabres de luz nessa tonalidade, que ela usou tanto na série ‘Rebels’ quanto em ‘Ahsoka’.