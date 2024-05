Tudo o que você precisa saber sobre ‘Bodkin’, o novo thriller de humor ácido da Netflix

Will Forte, Siobhán Cullen e Robyn Cara encabeçam 'Bodkin'

Os fãs de histórias cheias de mistério em breve terão uma nova série para assistir na Netflix. O gigante lançará ‘Bodkin’, sua nova aposta no gênero, na segunda semana de maio.

ANÚNCIO

Criada por Jez Scharf, a produção americana segue um grupo diversificado de podcasters que investigam um “caso arquivado” ocorrido em uma cidade fictícia na Irlanda que dá título a este projeto.

Você quer saber mais sobre este thriller de comédia ácida? Continue lendo para descobrir tudo o que precisa saber: desde a sinopse e elenco até a data de lançamento no serviço digital.

Sobre o que é ‘Bodkin’, a nova série de mistério da Netflix?

A série segue um trio de podcasters de crimes reais que viajam até ‘Bodkin’, uma encantadora cidade irlandesa, para investigar desaparecimentos misteriosos que ocorreram há mais de 20 anos.

Enquanto tentam descobrir a verdade no meio da celebração anual de Samhain, os protagonistas percebem que a cidade é pequena, mas seus segredos são enormes e sombrios.

‘Bodkin’ é um thriller cômico e sombrio sobre um grupo diversificado de apresentadores de podcast que se propõem a investigar o misterioso desaparecimento de três estranhos em uma cidade costeira idílica da Irlanda”, diz a sinopse oficial compartilhada pela Netflix.

"Mas uma vez que começam a amarrar as pontas soltas, descobrem uma história muito maior e mais estranha do que imaginavam. À medida que nossos heróis tentam separar o real da ficção —sobre o caso, sobre seus colegas e, mesmo que doa, sobre eles mesmos—, a série desafia nossa percepção da verdade e expõe as histórias que contamos para justificar nossas crenças ou validar nossos medos," conclui.

Escena de la serie 'Bodkin' | (Netflix © 2024)

Quem faz parte do elenco de ‘Bodkin’?

‘Bodkin’ é estrelado por Will Forte, Siobhán Cullen e Robyn Cara. O primeiro interpreta o personagem Gilbert, um atraente e apaixonado podcaster americano com raízes irlandesas.

A segunda dá vida à dura jornalista de investigação Dove, que vive em Londres, mas é de Dublin. Enquanto isso, a terceira encarna Emmy, uma investigadora divertida e ansiosa por agradar.

O trio de protagonistas não está sozinho nesta produção, mas é acompanhado por outras estrelas. Como David Wilmot e Chris Walley interpretando Seamus Gallagher e Seán O'Shea, respectivamente.

Escena de la serie 'Bodkin' | (Netflix © 2024)

Quantos episódios terá ‘Bodkin’?

O thriller terá um total de sete episódios que exaltam a cultura irlandesa, o jornalismo e a autodescoberta. E, embora tenha alguns momentos divertidos, não é puramente comédia.

"Meu interesse pessoal como escritor sempre está no absurdo, na ideia de que a vida é, em termos gerais, absurda. As coisas tristes costumam ser engraçadas e vice-versa", disse Scharf à Tudum.

Escena de la serie 'Bodkin' | (Netflix © 2024)

Mais detalhes sobre ‘Bodkin’

‘Bodkin’ é criada e produzida por Scharf, que também atua como coshowrunner ao lado do produtor executivo Alex Metcalf. A série é da produtora Higher Ground de Barack e Michelle Obama.

O ex-presidente e a ex-primeira-dama dos EUA são produtores executivos juntamente com Tonia Davis. Nne Ebong, David Flynn e Paul Lee produzem para wiip. O diretor principal é Nash Edgerton.

Escena de la serie 'Bodkin' | (Netflix © 2024)

Quando ‘Bodkin’ chegará à Netflix?

‘Bodkin’ será lançado exclusivamente na Netflix em todo o mundo na quinta-feira, 9 de maio de 2024.

Trailer da série ‘Bodkin’