Todos os lugares de Nova York que Taylor Swift menciona em suas músicas

Parece que Nova York é uma das grandes musas de Taylor Swift, pois a cantora mencionou muitos lugares da cidade em várias músicas e muitos ‘Swifties’ já os consideram locais turísticos importantes para visitar.

A compositora mencionou Coney Island, alguns bares do East Side e outros cantos da chamada Big Apple em várias músicas, desde que se mudou para lá em 2014.

Na verdade, em seu quinto álbum de estúdio, ‘1989′, Taylor Swift dedicou uma oda inteira à cidade de Nova York na música ‘Welcome to New York’, onde expressou seu amor por aquele lugar.

O tour de Nova York baseado nas referências de Taylor Swift

Os fãs de Taylor Swift criaram um tour de Nova York baseado nas referências que ela fez da cidade em suas músicas, e a primeira parada é o Chelsea Hotel, mencionado em seu álbum mais recente ‘The Tortured Poets Department’.

O prédio abrigou vários dos músicos, atores e escritores mais importantes da história, como Madonna, Patti Smith, Mark Twain, Dylan Thomas e Bob Dylan.

O lago do Central Park é outro lugar mencionado por Taylor Swift em seu novo álbum, onde é possível alugar barcos de abril a outubro e muitas pessoas fazem piqueniques em suas margens.

and I hope I never lose you, hope it never ends, i'd never walk Cornelia Street again🥹🤞 pic.twitter.com/z3ODO1Obps — larii🐈‍⬛ (@laribussab) May 2, 2024

Cornelia Street é outro local ao qual a cantora norte-americana faz referência em seu álbum ‘Lover’ e onde também morou em um apartamento durante vários meses enquanto renovavam sua residência atual, localizada em Tribeca.

Lovers of Today é o nome do bar que Taylor Swift menciona na música ‘Delicate’ de seu álbum ‘Reputation’. Outros locais que fazem parte do tour swiftie de Nova York são: The High Line, um parque elevado; Coney Island, uma península do Brooklyn; Housing Works Bookstore, uma livraria cujos lucros vão para pessoas com HIV/AIDS; Electric Lady Studios, local onde Taylor Swift gravou várias músicas e que foi adquirido por Jimi Hendrix nos anos setenta, e atualmente, é um dos estúdios de gravação favoritos de Adele, Patti Smith, The Rolling Stones e Frank Ocean.