“Tem medo de ser vaiada”: Meghan Markle deixa Harry sozinho e toma decisão radical

É possível que Meghan Markle não acompanhe o príncipe Harry ao Reino Unido para a celebração dos Invictus Games porque teme que o público britânico a vaiar novamente, de acordo com informações de um especialista real.

Meghan Markle decide deixar Harry sozinho em seu retorno ao Reino Unido

O príncipe Harry, de 39 anos, voaria para o Reino Unido na próxima semana para o evento, mas não estaria acompanhado de sua esposa, a duquesa de Sussex, Meghan Markle. Um porta-voz do casal confirmou que Meghan Markle não estaria junto com seu marido no serviço na Catedral de São Paulo para celebrar o décimo aniversário dos Jogos Invictus em 8 de maio.

Por outro lado, a duquesa de Sussex, de 42 anos de idade, voará dos Estados Unidos para a Nigéria para se encontrar com seu marido em uma visita oficial imediatamente depois. De acordo com Richard Eden, a mãe de Archie e Lilibet está preocupada em voltar porque não quer se sentir mal recebida pelos cidadãos em St. Paul's pela segunda vez.

A duquesa de Sussex não quer ser vaiada na celebração dos Jogos Invictus

Meghan e Harry foram ao evento histórico em 2022 para participar das celebrações do jubileu de platina da falecida rainha Elizabeth II, mas quando saíram de seu veículo, foram recebidos com aplausos, sorrisos e algumas vaias.

Nas declarações ao Palace Confidential, Richard Eden, do Daily Mail, expressou: “Ela não quer voltar rapidamente para a Grã-Bretanha. Há muitas pessoas aqui que não ficarão tristes com isso e Meghan terá cuidado para não ser vaiada em St. Pauls”.

Em setembro de 2022, a duquesa de Sussex mudou-se para o Castelo de Windsor com seu marido, o príncipe Harry, juntamente com Kate e William, para cumprimentar as pessoas que quiseram prestar seus respeitos à rainha após a sua morte.