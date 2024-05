Séries para relaxar: os melhores programas de streaming para aliviar o estresse no trabalho

O estresse no trabalho está se tornando cada vez mais comum, por isso é importante realizar atividades relaxantes que ajudem a combatê-lo, e para isso, não há nada melhor do que assistir a uma série que te traga bons sentimentos e também algumas risadas.

A seguir, eu recomendo os melhores programas que você pode assistir em diferentes plataformas de streaming e que vão te ajudar a relaxar e combater o estresse do trabalho:

The Good Place - Netflix

Durante quatro temporadas, vamos acompanhar as aventuras de Eleanor no além. Um dia, ela acorda em um escritório, onde lhe informam que morreu e foi designada para estar no "lugar bom".

Eleanor percebe que foi confundida com outra pessoa, no entanto, decide não ficar calada para poder desfrutar de sua eternidade no céu, sem saber que seus problemas estavam apenas começando no lugar onde não deveriam existir.

Ted Lasso - Apple TV+

Ted Lasso é um treinador de futebol americano universitário que foi contratado para treinar uma equipe da Premier League, que é a competição de futebol mais importante da Inglaterra.

Apesar dessa premissa, a série não trata sobre esse esporte, mas o utiliza como cenário onde diferentes tipos de situações se desenvolvem, prevalecendo as boas intenções.

Friends - Max

A emblemática série trata de seis amigos que vivem na cidade de Nova York e lidam com os típicos problemas do dia a dia, mas de uma forma mais cômica.’“Friends’ tem sido considerada uma das melhores séries da história e, apesar de se passar em grande parte nos anos noventa, você poderá se identificar com os personagens e situações.

Futurama - Star+

Série animada de Matt Groening, criador de ‘Os Simpsons’, que desta vez optou por nos apresentar uma sociedade futurista cujos protagonistas vivem muitas aventuras deliciosamente malucas. A última temporada estreou há um ano e tem um foco mais sentimental, elevando a série a outro nível.