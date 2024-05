Saiba o que significam os estranhos gestos que Anne Hathaway faz quando seus fãs se aproximam

Anne Hathaway está no seu melhor momento agora que o seu novo filme ‘Uma Ideia de Você' na Amazon Prime está sendo o mais assistido na plataforma. A atriz certamente está habituada ao sucesso, mas este ano tem sido especialmente bom para ela, a ponto de muitos chamarem esta era de “Hathaissance”.

ANÚNCIO

O filme, baseado no romance homônimo de Robinne Lee de 2017, apresenta Solène Marchand (interpretada por Hathaway), uma mãe solteira de 40 anos, que conhece e se apaixona por Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), o vocalista de uma banda de garotos de 24 anos, depois de levar sua filha adolescente a um festival onde eles estavam se apresentando. O encontro se transforma em um romance vertiginoso entre viagens de avião particular e encontros cheios de paixão, explorando temas complexos como a diferença de idade, a fama e o julgamento social.

Anne Hathaway The Idea of You llegará a Amazon Prime (Amazon Prime)

Este papel está marcando um novo capítulo na carreira de Hathaway, que tem mostrado ser uma atriz versátil e talentosa em uma variedade de gêneros.

Numa recente onda de eventos de imprensa que incluíram a estreia em Nova Iorque de ‘Uma Ideia de Você' e várias aparições em programas de variedades como ‘The Today Show’, a atriz de 41 anos surpreendeu novamente os fãs com uma série de gestos que chamaram a atenção em várias ocasiões.

Estes foram vistos em diferentes eventos, como durante a Semana da Moda, onde Hathaway faz uma série de gestos quando os fãs e os paparazzi tentam se aproximar dela.

O que significam os gestos com as mãos que Anne Hathaway faz?

Com a emoção gerada pelo seu novo filme, é inevitável que todos queiram abordar a atriz. No entanto, ela mais uma vez demonstrou sua abordagem serena, mas firme, ao lidar com quem quer se aproximar e garantir que não se torne um evento desastroso.

Foi assim que, enquanto atravessava as movimentadas ruas de Manhattan, Hathaway se viu cercada por multidões entusiasmadas, todas ansiosas por chamar sua atenção, obter autógrafos, tirar fotos e conversar com ela.

Embora para muitos famosos isso possa ser avassalador, Anne permaneceu imperturbável, garantindo que cada pessoa ao seu redor fosse ouvida e reconhecida, através dos famosos gestos com as mãos que já foram vistos antes.

Os vídeos compartilhados no TikTok capturaram estes momentos, deixando claro que, com seus movimentos de mãos, a atriz está instando à calma e à paciência aqueles ao seu redor, mesmo nos momentos de maior agitação.

Num mundo onde os encontros com celebridades podem rapidamente se transformar em caos, o comportamento tranquilo e considerado de Hathaway é um lembrete de que todos devemos ser empáticos. Com isso, ela ensina aos seus fãs e paparazzis a respeitar o seu espaço pessoal e preservar a integridade dos outros, permitindo que aqueles que a admiram tenham a oportunidade de se aproximar, também respeitando-a. Seu exemplo nos ensina que mesmo no meio da fama e da atenção pública, a compaixão e a cortesia nunca devem ser perdidas de vista.