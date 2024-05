Renascer: Globo muda o destino de Dona Patroa, Sandra e Tião Galinha

Globo quer mais audiência em Renascer e mexe no destino de Dona Patroa, Sandra e Tião Galinha

Para melhorar a audiência de Renascer, a Globo promove mudanças importantes na vida dos personagens da novela e, nesta semana, a vida deixa de ser monótona para Dona Patroa (Camila Morgado), Sandra (Giullia Buscacio) e Tião Galinha (Irandhir Santos).

ANÚNCIO

Mesmo mantendo parte do roteiro original de 1993, escrito por Benedito Ruy Barbosa, o autor do remake (Bruno Luperi) dá mais dinamismo para atrair o público e fazer Renascer deixar a linha dos 25 pontos de audiência no horário nobre.

Confira abaixo o que acontece nos próximos dias com Dona Patroa, Sandra e Tião Galinha.

Dona Patroa solteira

A personagem de Camila Morgado fica solteira em Renascer. Cansada da vida ao lado de Egídio (Vladimir Brichta), a mãe de Sandra abandona a fazenda e vai morar na antiga casa de Jacutinga (Juliana Paes), onde a filha também vive.

Em Renascer, Dona Patroa (Camila Morgado) abandona casamento e assume seu verdadeiro nome, Iolanda (Reprodução/Globo)

Sem o marido violento ao lado, a dona de casa ressurge das cinzas e afirma que agora todos devem chamá-la de Iolanda, seu nome de batismo.

Será nesta nova fase da vida que a personagem de Camila Morgado conhece seu novo amor. Nos próximos capítulos, ela fica muito íntima de Rachid (Almir Sater), que, futuramente, torna-se o seu namorado.

Sandra será mãe em breve

A nossa it girl do cacau vai descobrir que está grávida de João Pedro (Juan Paiva). Mas, o casal queridinho do telespectador enfrenta uma crise e ela não quer contar nada para o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Renascer: Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) esperam bebê, mas ela esconde a novidade (Manoella Mello/Globo)

Desconfiada, a personagem de Giullia Buscacio na novela das 21 horas conta sobre a gestação para Eliana (Sophie Charlotte), que futuramente torna-se sua madrasta.

Iolanda também descobre que será avó. Ela fica em choque e assustada com o fato da filha querer esconder a gravidez e corre para conversar com o Pastor Lívio (Breno da Matta), que consegue convencer Sandra a contar para João Pedro.

O trabalho forçado de Tião e Joana

Tião Galinha e Joana (Alice Carvalho) também passam por momentos difíceis na novela da Globo. Nesta semana, o forasteiro decide ir embora da fazenda de Egídio, mas o vilão de Renascer não deixa.

Tião Galinha (Irandhir Santos) tira a própria vida ao ser preso na novela Renascer (Léo Rosario/Globo)

Em cenas futuras, o assediador de Joana descobre que Tião pretende fugir e diz que ninguém vai deixar a fazenda sem pagar o que deve. Tião não entende nada e perde a paciência.

O inimigo de José Inocêncio em Renascer revela que o funcionário deve o dinheiro da comida servida e também da moradia. Para evitar qualquer problema, Joana decide trabalhar na roça com o marido para pagar a dívida.