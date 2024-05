Participante comparou a cozinha do MasterChef Brasil com o Exército

Fernando Bianchi fez uma polêmica declaração no MasterChef Brasil de 2016. Quando se despediu da competição gastronômica da Band, o participante comparou a cozinha do reality com o período que esteve no Exército.

“A minha mãe está muito contente. Para ela, é a mesma felicidade que o meu pai sentiu quando eu entrei no exército, ele ficou a pessoa mais orgulhosa do mundo”, declarou o cozinheiro.

Além de uma realização própria, o exército também foi algo feito por seu pai e a participação no MasterChef Brasil foi por sua mãe: “Cozinhar é uma coisa que ela gosta. Acho que ela está muito orgulhosa”, declarou Fernando quando foi eliminado da competição.

Na temporada de 2016, Fernando Bianchi chegou ao Top 10 do MasterChef Brasil (Reprodução/Band)

Fernando Bianchi chegou ao Top 10 do MasterChef Brasil de 2016 cumprindo o seu objetivo dentro da cozinha. Sem tristeza por não ganhar o prêmio, o paulista garantiu aos jurados que aprendeu muito.

“Cumpri todos os meus objetivos e saio com este sentimento. Levo muitas coisas positivas daqui. Nada de tristeza ou rancor”, afirmou o competidor.

O MasterChef Brasil foi uma escola

Além do Exército, Fernando Bianchi também comparou o MasterChef Brasil com uma escola. O participante que deixou o reality no Top 10 disse que aprendeu muito na cozinha do programa da Band.

“Aproveitei tudo que podia. Algumas pessoas têm muito mais conhecimento e técnica e eu acho que elas conseguiram executar isso melhor”, afirmou o eliminado de 2016.

Um dos pontos mais valiosos para o cozinheiro foram as dicas dadas por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella, que já deixou o júri do MasterChef Brasil.

“Eles são muito legais. Adorei quando eles experimentaram o meu prato e deram uma orientação para eu saber para onde seguir. Só tenho que agradecer”, declarou.

Segundo ele, a expectativa não era chegar tão longe: “Não imaginava entrar no MasterChef e foi inacreditável para mim, para a minha mãe, para todo mundo que eu esteja no Top 10″.