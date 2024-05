Pabllo Vittar falou sobre apelido carinhoso que ganhou de Madonna: ”ainda não caiu a ficha!”

A cantora Pabllo Vittar ainda está se recuperando da emoção intensa que foi participar do show de da diva pop Madonna no final de semana passado, no Rio de Janeiro, após uma semana intensa de convivência durante os ensaios para a apresentação.

ANÚNCIO

“Ainda não caiu a ficha... Esses dias de ensaio que pude estar perto dela, que a gente pôde criar um laço, fiquei muito feliz! Me sentindo a pessoa mais abençoada do mundo porque a presença dela irradia uma energia tão grande, me deu forças para continuar o ano todo”, exclamou.

Pabblo revelou ao Fantástico que ganhou até um apelido carinhoso da diva durante esses dias que estiveram juntas. “Cheguei na segunda-feira no Rio e a gente passou a semana inteira ensaiando aqui no Copacabana. Ela me chamando de filhinha! Falei assim: ‘vou ter que chamar de mãe’, já era a minha mãe, já considero a minha mãe, agora é minha mãe mesmo”, disse a artista.

Apesar da alegria, ela também revelou que a responsabilidade de participar do show de uma das maiores cantoras de todo o mundo pesou em muitos momentos. “Foram dias de ensaio e eu tinha um frio na barriga porque entendia a responsabilidade de estar representando o meu país ao lado da maior ícone pop do mundo”, revelou.

A cantora disse que tudo que aconteceu durante esse semana ainda parece um sonho que acabou se realizando. “Tava sonhando que estava com a Madonna, parece uma coisa muito louca, mas aconteceu e foi real! Espero que esse encontro inspire outras pessoas a continuarem acreditando em seus sonhos e em quem podem ser”, disse