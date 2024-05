No Rancho Fundo: Globo proíbe a estreia de três atores na novela das 18h

Com Sabá Bodó (Welder Rodrigues) e Nivalda (Titina Medeiros), de Mar do Sertão, Mario Teixeira não pode colocar três personagens da novela em No Rancho Fundo

A novela No Rancho Fundo deu certo e afastou a baixa audiência de Elas por Elas no horário das 18 horas. Mas, a trama de Mario Teixeira tem um aviso claro na Globo: Alguns atores que estiveram em Mar do Sertão estão proibidos no folhetim.

ANÚNCIO

A sinalização nos bastidores da novela serve para que o público entenda que No Rancho Fundo e Mar do Sertão não fazem parte do mesmo pacote, apenas estão relacionadas no mesmo ambiente: o sertão nordestino.

Segundo o site TV História, três personagens da antiga novela Mar do Sertão estão proibidos de voltar na atual novela das 18 horas.

Vale destacar que a Globo já aprovou Deodora (Débora Bloch) e Sabá Bodó (Welder Rodrigues) como personagens fixos em No Rancho Fundo e também algumas participações especiais devem acontecer nos próximos capítulos.

Envenenado em Mar do Sertão, Tertulinho (Renato Góes) não vai aparecer na novela No Rancho Fundo (Divulgação/Globo)

Renato Góes, que viveu o vilão Tertulinho em Mar do Sertão, é um dos atores que não devem ser vistos na novela substituta de Elas por Elas.

Assassinado na antiga novela de Mario Teixera, o rapaz não deve voltar nem nos sonhos de Deodora, que fugiu de Canta Pedra depois do fim trágico do personagem em Mar do Sertão.

Mas, mesmo sem cenas de Tertulinho, Deodora não esconde em No Rancho Fundo que sente falta do filho.

Morto em Mar do Sertão, Noé Dantas (Marcelo Adnet) também não ressurge em No Rancho Fundo (Reprodução/Globo)

O heróico Adamastor também está proibido de dar as caras na novela No Rancho Fundo. Depois de salvar o protagonista de Mar do Sertão, o personagem vivido por Everaldo Ponte também foi encontrado morto em um dos capítulos da novela da Globo.

A morte também afasta Noé Dantas (Marcelo Adnet) de No Rancho Fundo. O personagem foi morto por Tertulinho, que fazia de tudo para salvar Deodora.

Em Mar do Sertão, o vilão tornou-se querido pelo público por causa do seu estilo cômico. Ele também sabia de um grande segredo envolvendo a esposa do coronel Tertúlio (José de Abreu).

* As informações sobre os bastidores da novela No Rancho Fundo podem mudar devido às decisões tomadas pela TV Globo.