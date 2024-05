Netflix: esta série baseada em um crime real é a mais assistida em idioma não inglês em nível global

Netflix revelou na última terça-feira, 30 de abril, as listas dos dez filmes e programas de televisão mais assistidos em sua grande plataforma em nível mundial durante a semana de 22 a 28 de abril de 2024.

ANÚNCIO

No caso das séries de língua não inglesa, produções muito diferentes entre si conseguiram ocupar um lugar no top 10, mas a que ficou com o primeiro lugar foi baseada em um crime real horrível.

Qual é a série de língua não inglesa mais assistida na Netflix atualmente?

Trata-se da série de drama ‘O Caso Asunta’, um projeto espanhol inspirado no assassinato da menina Asunta Basterra que chegou ao catálogo da Netflix a nível mundial em 26 de abril de 2024.

Com 5,4 milhões de visualizações em dois dias, a trama alcançou a primeira posição do ranking de séries de língua não inglesa mais assistidas na plataforma em todo o mundo. No entanto, isso não é tudo.

Graças aos números alcançados, a série liderada por Candela Peña e Tristán Ulloa também se tornou a segunda mais reproduzida no serviço em todo o mundo, atrás apenas de ‘Bebê Rena’.

Candela Peña e Tristán Ulloa em 'O Caso Asunta' Netflix (MANUEL FERNANDEZ-VALDES/NETFLIX © 2024)

Ao longo de seis episódios, a produção revisita o incidente desde que os pais adotivos da menor denunciam seu desaparecimento às autoridades até serem condenados por seu assassinato.

"No dia 21 de setembro de 2013, Rosario Porto e Alfonso Basterra denunciaram o desaparecimento de sua filha Asunta. Algumas horas depois, seu corpo foi encontrado em uma estrada nos arredores de Santiago de Compostela", diz a sinopse oficial compartilhada pela Netflix.

"A investigação policial em breve revela indícios que apontam Rosario e Alfonso como os possíveis autores do crime. A notícia abala a cidade e toda a Espanha. O que pode levar pais a tirar a vida de sua filha? O que está por trás dessa imagem de família perfeita?", avança.

O que a crítica disse sobre ‘O Caso Asunta’?

O caso Asunta não só foi um sucesso na plataforma, mas também entre a crítica. Berto Molina do El Confidencial afirmou que a série “consegue, do início ao fim, uma aura envolvente e viciante”.

“Independentemente de julgamentos de valor, valorizando sua natureza, execução e resultado, estamos diante de uma obra magistral,” opinou. Raquel Hernández Luján da Hobby Consolas descreveu-a como “demolidora”.

"Arrepia... Um drama profundo com um elenco em estado de graça e uma encenação impecável", sentenciou em sua resenha para o site de entretenimento.

Enquanto isso, Belén Prieto do jornal El Español elogiou a atuação de Peña e concluiu que o projeto “cumpriu com folga o rigor e o fator entretenimento que se poderia pedir”.

Por último, Álvaro Onieva, da Fotogramas, destacou: “Dramatiza com excelentes interpretações um caso conhecido e já contado anteriormente, mas falha ao propor uma reflexão mais profunda”.