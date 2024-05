“Não vou ficar sentado sendo atacado”: Kevin Spacey sobre novo documentário sobre sua vida

A série de duas partes “Spacey Unmasked”, revelada pela Variety que será transmitida no Reino Unido no Channel 4 nos dias 6 e 7 de maio e adquirida pela Max para os EUA, é descrita como uma exploração da vida do ator “desde a infância até o sucesso inicial na Broadway e sua subsequente ascensão à fama” através de “entrevistas e arquivos nunca vistos antes”.

ANÚNCIO

O documentário abordará a absolvição de Spacey em 2023 dos crimes sexuais contra quatro homens em um julgamento no Reino Unido, além de entrevistar vários homens não relacionados a esse caso sobre suas experiências com ele, a maioria dos quais nunca falou publicamente.

Kevin Spacey reage a documentário sobre sua vida

Embora a Spacey tenha sido concedido o direito de responder aos depoimentos apresentados em "Spacey Unmasked" pelo Channel 4, ele expressou sua insatisfação em um comunicado publicado no X, anteriormente conhecido como Twitter. Spacey acusou o canal de não lhe dar tempo suficiente para "responder às acusações contra mim que remontam a 48 anos". Além disso, afirmou que não ficaria passivo enquanto era "atacado" por um "documentário" parcial de uma rede "moribunda" em sua tentativa desesperada de obter classificações.

“Não vou ficar sentado sendo atacado pelo ‘documentário’ unilateral de um canal moribundo sobre mim em sua tentativa desesperada de obter audiência. Há um canal apropriado para lidar com as acusações contra mim e não é o Channel 4″, escreveu Spacey no X.

Spacey enfatizou que sempre que teve a oportunidade de se defender adequadamente, foi absolvido das acusações contra ele. Em resposta aos comentários de Spacey, o Channel 4 emitiu uma declaração à Variety afirmando que lhe deram oportunidade suficiente para responder. A série continuará sendo programada para ser transmitida conforme planejado.

O confronto entre Spacey e o canal sugere que o documentário não apenas lançará luz sobre sua vida e as acusações contra ele, mas também desencadeará um debate sobre a responsabilidade midiática e a ética jornalística na narrativa de histórias pessoais controversas.