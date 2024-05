Morre Bernard Hill: Rei Théoden em ‘O Senhor dos Anéis’ e ator lendário

Uma reviravolta triste e lamentável ocorreu na indústria do entretenimento, cinema e fantasia da Terra Média. Bernard Hill, o querido e lendário ator que interpretou o rei Théoden, o valente monarca de Rohan na trilogia ‘O Senhor dos Anéis’, faleceu, aparentemente gerando um inesperado barulho nas redes sociais. Suficiente, pelo menos, para lembrar brevemente sua carreira.

Além do foco tecnológico do nosso site, é um fato incontestável que o mundo do cinema perdeu um de seus atores mais queridos e respeitados. Hill, que faleceu aos 79 anos, teve uma carreira que abrangeu mais de cinco décadas, deixando uma marca indelével na indústria, especialmente por seu papel como monarca na aclamada saga que adaptou a obra cult de J.R.R. Tolkien.

Bernard Hill foi muito mais do que um rei em ‘O Senhor dos Anéis’

Sites como ABC confirmaram a morte do ator sem revelar ainda as causas do falecimento. Mas é o momento ideal para percorrer um pouco de sua trajetória. Nascido em Blackley, Manchester, em 17 de dezembro de 1944, Bernard Hill cresceu em uma família católica de mineiros e estudou no Xaverian College, antes de dar o salto para a Manchester Polytechnic School of Drama.

Seu talento para atuação ficou evidente desde os primeiros dias, levando-o a uma carreira prolífica tanto no teatro quanto na tela. Hill inicialmente alcançou a fama com seu papel de Yosser Hughes no drama da BBC Boys from the Blackstuff, onde interpretou um trabalhador de Liverpool levado ao limite por um sistema de bem-estar social indiferente.

No entanto, foi a sua interpretação do rei Théoden, o valente monarca de Rohan em ‘O Senhor dos Anéis’, que o catapultou para a fama mundial. A sua poderosa atuação e as suas frases icônicas nos filmes ressoaram nos corações dos fãs e tornaram-se um símbolo de coragem e resistência que perduram até hoje.

Além de seu papel memorável na trilogia de Tolkien, Hill também é lembrado por sua atuação como o capitão Edward Smith em ‘Titanic’, o filme vencedor do Oscar de 1997. Graças à sua participação em ambos os filmes, Hill foi o único ator na história a aparecer em dois filmes com mais de 11 vitórias no Oscar.

Um legado além do cinema para Bernard Hill

O britânico Bernard Hill foi o Capitão Edward John Smith. Segue atuando em filmes como 'O Senhor dos Anéis' e 'Escorpião Rei'. Foto: Getty Images.

A versatilidade de Hill se estendeu para além desses papéis icônicos. Ele apareceu em uma variedade de filmes e programas de televisão, mostrando sua habilidade em se envolver com personagens complexos e diversos.

Desde o seu papel em ‘Gandhi’ até a sua atuação em ‘A Sombra e a Escuridão’, Hill demonstrou repetidamente o seu compromisso com a sua profissão, apesar de nunca ter atingido o nível de estrelato de atores como Al Pacino e outros da mesma geração.

Seu legado ressoa e sua perda dói pela paixão e integridade que ele trouxe para cada papel. Vê-lo sempre no elenco de um filme era garantia de cenas cheias de entrega e paixão.

Descanse em paz.