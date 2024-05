Luciano Huck comenta relacionamento de Belo e manda recado para Gracyanne: “que o amor prevaleça”

Não são apenas os usuários das redes sociais que gosta de uma fofoca. Até mesmo Luciano Huck, apresentador do ‘Domingão’, reservou uns minutos do seu programa neste domingo (5) para comentar a separação de Belo e Gracyanne Barbosa.

ANÚNCIO

Na semana passada, o programa recebeu Belo e Davi, e Luciano brincou com o fato de não terem comentado tanto sobre a vida dos dois, que se separaram recentemente.

“A gente fica curioso no sofá vendo os artistas com vontade perguntar, mas não estamos aqui, e quem está aqui não pergunta!?”, também comentou Livia Andrade.

Em seguida, Huck mandou recado para Gracyanne:

“Quero mandar um beijo para Gracyanne Barbosa. Eu brinquei aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça e que se quiserem voltar, que voltem. Quem sou eu para dar pitaco, quero mais é celebrar os outros. Então, um beijo e espero que vocês se acertem,” disse o apresentador.

Relembre o programa de 28 de abril, quando Belo esteve no programa:

🔥 Neste domingo (28), o cantor Belo marcou presença no palco do Domingão do Huck, apresentado por Luciano Huck. O músico foi como jurado convidado para o Dança dos Famosos e o marido de Angélica não deixou o divórcio do artista passar despercebido. pic.twitter.com/hR9pOwlqHs — Metrópoles (@Metropoles) April 28, 2024

Quem traiu quem? Radamés revela que teve um caso com Viviane Araújo quando ela ainda era casada com Belo

Parece que o caso Belo e Gracyanne está longe de acabar, porque agora entraram outros personagens na história. Radamés Furlan disse na última segunda-feira (29) que teve um caso com Viviane Araújo quando ela ainda era casada com Belo.

A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’, e confirmada posteriormente para a ‘Revista Quem’ pela assessoria de imprensa do jogador de futebol, que disse:

“Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade”.

Ele ainda diz que não sabe se houveram outras traições por parte dela, mas que eles tiveram sim um caso extraconjugal.

“Não sei se ela traiu [o Belo] com outras pessoas, mas era eu que estava no momento e isso eu posso provar”.

De acordo com o jogador, ele e Viviane se conheceram em 2005 e passaram a se envolver. A separação de Belo veio em 2007.

“Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada”, disse o ex-Fazenda.

Vale lembrar que, na época do rompimento entre Viviane Araújo e Belo, Gracyanne foi apontada como pivô da separação por ser amante do cantor.