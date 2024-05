Hobbits prestam homenagem a Bernard Hill ao saberem da morte do ator aos 79 anos

Bernard Hill, o ator que discursou com suas tropas na batalha em “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei” e interpretou o capitão do navio em “Titanic”, morreu. Ele tinha 79 anos

O ator Bernard Hill, que estrelou filmes como ‘O Senhor dos Anéis’ e ‘Titanic’, faleceu. Ele tinha 79 anos. O ator faleceu neste domingo de manhã, conforme informou seu agente Lou Coulson.

Hill se juntou à série ‘O Senhor dos Anéis’ no segundo capítulo, ‘As Duas Torres’ (2002), interpretando o papel de Théoden, rei de Rohan. No ano seguinte, ele interpretou o mesmo papel em ‘O Retorno do Rei’, filme que ganhou 11 Oscars.

Em uma das cenas mais memoráveis do filme, o personagem de Hill encoraja suas tropas aflitas emitindo um grito de guerra a cavalo que impulsiona seus seguidores a descer a montanha em direção ao inimigo.

Em ‘Titanic’ (1997), Hill interpretou o papel do capitão Edward Smith, um dos poucos personagens do filme baseados em uma pessoa real. O filme trata de um romance entre os personagens interpretados por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet no famoso navio. Esse filme também ganhou 11 Oscars.

Hill destacou-se pela primeira vez como Yosser Hughes em ‘Boys From the Blackstuff’, uma minissérie da televisão britânica de 1982 sobre cinco homens desempregados.

Ele foi indicado para um prêmio em 1983 pela Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA), e o programa ganhou o BAFTA de melhor série dramática.

As redes sociais foram preenchidas com mensagens e lembranças para o ator por seus memoráveis trabalhos na tela.

"Lindsay Salt, diretora de Drama da BBC, disse: 'Bernard Hill deixou uma grande trajetória nas telas, e sua longa carreira repleta de personagens icônicos e notáveis é testemunho de seu incrível talento'."

"Nossos pensamentos estão com seus entes queridos nestes momentos tão difíceis".

De que ele morreu?

A sua morte ocorreu no mesmo dia em que ia ser transmitida a segunda série do drama da BBC ‘The Responder’, onde interpretava o papel do pai da estrela do programa, Martin Freeman.

Por enquanto, a causa da morte de Bernard Hill é desconhecida e a notícia continua chocando o mundo.

Os quatro hobbits (Elijah Wood, Dominic Monaghan, Sean Astin, Billy Boyd) prestaram homenagem a Bernard Hill na Comic-Con de Liverpool, onde planejavam se encontrar com ele.

