Famoso ator de Alma Gêmea ficou três dias em presídio antes da novela

Em 2005, o ator Alexandre Barillari não foi preso, mas encarou o desafio de passar três dias dentro do presídio Ary Franco, no Rio de Janeiro, para construir a identidade de Guto, seu personagem na novela Alma Gêmea (Globo).

A experiência foi proposta pela irmã do famoso, a psiquiatra Adriana Barillari, que trabalha dentro do presídio. Em três dias, o ator conversou com os detentos e observou todos os detalhes que conseguiu para interpretar o criminoso da novela.

“O comportamento dos presos é muito interessante. Desde o volume de voz baixo, até os braços cruzados”, disse Alexandre Barillari ao jornal Gazeta Digital, em 2005.

Em Alma Gêmea, Guto (Alexandre Barillari) mata Luna (Liliana Castro) e fica preso por sete anos (Reprodução/Globo)

Segundo o ator, também foi possível ler alguns documentos a respeito dos presos, mas nem tudo foi usado para o laboratório de Guto antes das gravações de Alma Gêmea.

O ator de Alma Gêmea disse que traficantes, por exemplo, não lhe interessavam: “Eu busquei detentos que tivessem um perfil parecido com o do Guto. Eu precisava saber, mais do que qualquer outra coisa, o que motiva uma pessoa a puxar o gatilho”.

Durante os três dias que esteve no presídio, antes das gravações da novela, Alexandre Barillari conversou com 12 detentos, que ajudaram a compor o perfil de Guto, criminoso responsável por matar Luna (Liliana Castro) nos primeiros capítulos de Alma Gêmea.

Para viver Guto de Alma Gêmea, o ator Alexandre Barillari conversou com 12 detentos de um presídio do Rio de Janeiro (Kiko Cabral/Globo)

“Ninguém era forçado a falar comigo. Eu tentei dar segurança para eles e avisava que estava no presídio para um trabalho que não tinha o sentido de remissão de penas”, afirmou o ator durante a entrevista dada em 2005.

Na trama escrita por Walcyr Carrasco, depois da morte da primeira esposa do botânico Rafael (Eduardo Moscovis), Guto passa sete anos na cadeia. Ao sair, ele se une à vilã Cristina (Flávia Alessandra), que é sua amante, para acabar com a vida do casal protagonista Rafael e Serena (Priscila Fantin).

Segundo Alexandre, a experiência foi única em sua vida: “Não sei quando a vida vai me proporcionar outra experiência tão enriquecedora quanto essa”, disse ele à Gazeta Digital.