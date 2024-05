Esta série é a mais assistida na Netflix há semanas: também é um sucesso entre os críticos

O Netflix lança inúmeros projetos diferentes praticamente diariamente. No entanto, enquanto alguns passam despercebidos, outros não só conquistam o público, mas também a crítica.

O último é o caso da produção britânica que tem ocupado o primeiro lugar no top 10 de séries em inglês mais assistidas em todo o mundo no gigante do streaming há algumas semanas.

Qual é a série que tem liderado o top 10 da Netflix há semanas?

Trata-se de ‘Bebê Rena’, uma comédia dramática criada, escrita e estrelada por Richard Gadd que chegou ao catálogo da popular plataforma de streaming em 11 de abril de 2024.

A trama acumulou 2,6 milhões de visualizações em três dias após a sua estreia. Esta quantidade alcançada lhe valeu o quinto lugar no top 10 de séries em inglês mais assistidas de 8 a 14 de abril.

Após seu humilde lançamento, a popularidade da série - baseada em uma obra homônima que, por sua vez, se inspira em uma experiência real de Gadd - cresceu de forma meteórica e os dados o sustentam.

De 15 a 21 de abril, o projeto conseguiu ficar em primeiro lugar no ranking das séries de língua inglesa mais assistidas na Netflix em nível global com surpreendentes 13,3 milhões de visualizações.

Enquanto isso, no período de 22 a 28 deste mesmo mês, a trama consolidou-se em primeiro lugar com a impressionante quantidade de 22 milhões. A produção também conseguiu entrar no top 10 de 92 países.

Em muitos deles, a série de sete episódios até mesmo ocupa o primeiro lugar. Portanto, pode-se afirmar sem medo que foi um sucesso retumbante e inesperado entre o público mundial.

No entanto, os números na Netflix não são a única prova do frenesi que esta série limitada causou. As inúmeras publicações sobre o assunto nas redes sociais, entre outras coisas, também o fazem.

O que disse a crítica sobre ‘Bebê rena’?

Por outro lado, os especialistas em televisão deram apenas críticas positivas ao Bebê Rena (Baby reindeer, em seu idioma original). Jon O’Brien, da Radio Times, deu cinco estrelas de cinco.

“Evitando os habituais clichês de perseguidores, oferece uma aula magistral de comédia negra na Netflix”, afirmou David Opie da revista Empire, dando a mesma pontuação em sua resenha.

"Richard Gadd enfrenta e processa seus traumas da vida real em uma série corajosa, emocionante e muitas vezes perturbadora, enraizada na comédia, embora as lágrimas que ele derramará não serão de alegria ou riso", opinou.

Rebecca Nicholson, do The Guardian, classificou-a com quatro estrelas de cinco. "Brilhantemente assustador. É uma série tensa e arrepiante que ficará com você por muito tempo", disse.

Hugo Rifkind do The Times chamou-a de “diferente, perturbadora e realmente boa”. Enquanto isso, Aramide Tinubu da Variety descreveu-a como “uma narrativa brilhante e angustiante de assédio, vitimização e confusão emocional”.

Sobre o que é ‘Bebê Rena’?

‘Bebê Rena’ gira em torno da complexa relação entre o comediante Donny Dunn e uma estranha chamada Martha Scott, que passa de ter um comportamento amigável para persegui-lo incessantemente.

Tudo começou depois que se conheceram no bar onde Dunn trabalhava como barman. Durante seu turno, ele teve um ato de bondade com ela, uma cliente cuja vulnerabilidade era evidente.

No entanto, esse gesto desencadeia nela uma obsessão sufocante que não apenas ameaça levá-los à ruína, mas também obriga o protagonista a enfrentar um trauma profundamente enterrado.

Além de Richard Gadd como Donny, ‘Bebê Rena’ conta com as atuações principais dos talentosos Jessica Gunning como Martha; Nava Mau como Teri e Tom Goodman-Hill como Darrien.