Ellen DeGeneres fala pela primeira vez sobre sua saída do show após acusações de abuso

Ellen DeGeneres quebrou o silêncio sobre sua saída do mundo do entretenimento após enfrentar acusações de abuso e maus tratos em seu programa de entrevistas. Durante sua primeira apresentação de comédia no Largo de Los Angeles em 24 de abril, a apresentadora do ‘The Ellen DeGeneres Show’ abordou o tema com seu característico senso de humor.

A comediante fez referência a um relatório do BuzzFeed News de julho de 2020, no qual vários membros da equipe falaram sobre suas experiências no set, incluindo acusações de um ambiente de trabalho tóxico e comportamento inadequado por parte dos produtores. Ellen reconheceu como essa situação a levou a ser considerada a ‘pessoa mais odiada dos Estados Unidos’.

O que Ellen DeGeneres pensa sobre as acusações contra ela?

“O ódio durou muito tempo, e eu tentei não ver as notícias”, lembrou DeGeneres. “Aquela garota do ‘seja gentil’ não era. Esse era o título”. A apresentadora refletiu sobre como seu programa, que costumava terminar com o lema “Sejam gentis uns com os outros”, a fez ser percebida como um personagem unidimensional que dava presentes e dançava pelas escadas.

No entanto, por trás dessa fachada, Ellen enfrentava uma intensa escrutínio público e lutava com sentimentos de depressão. "Eu não saí por muito tempo... Foi difícil", admitiu DeGeneres, apontando que sua esposa, Portia de Rossi, também sofreu ao vê-la enfrentar a tempestade midiática.

Apesar do período difícil, Ellen encontrou consolo no apoio de sua esposa e agora está retomando sua carreira com uma turnê de comédia intitulada ‘Ellen’s Last Stand...Up’. Embora o escândalo tenha afetado profundamente sua confiança e sua percepção do mundo do entretenimento, DeGeneres está determinada a superar esses obstáculos.

Ellen DeGeneres está se preparando para uma turnê de shows de comédia como seu retorno triunfal

"Estou fazendo piadas sobre o que aconteceu comigo, mas foi devastador", compartilhou. "Levou muito tempo para eu querer fazer algo de novo". Ellen DeGeneres aproveitou seu tempo no palco para expressar sua gratidão por poder voltar ao mundo do entretenimento e oferecer um pouco de luz em tempos difíceis.

Apesar das adversidades, ela continua a acreditar na importância do riso e da bondade, e espera poder transmitir essa mensagem para sua audiência mais uma vez. Após uma investigação interna e pedidos de desculpas públicos, DeGeneres se despediu de seu programa após 19 temporadas de sucesso.