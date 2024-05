"Eles estão passando por um inferno": revelam o duro presente que Kate Middleton e William enfrentam

Desde o momento em que Kate Middleton anunciou através de um vídeo nas redes sociais que está em tratamento contra o câncer, houve silêncio por parte da família real britânica sobre o estado de saúde da princesa.

ANÚNCIO

Nesse sentido, William continuou com seus deveres reais sem sua esposa, mas sem fornecer maiores detalhes sobre como ela está.

Da mesma forma, desde o anúncio da Princesa de Gales, os meios de comunicação britânicos também têm mostrado mais respeito à sua privacidade, depois de várias semanas especulando sobre o que realmente estava acontecendo com Kate.

Kate Middleton e William estariam passando por um “inferno”

E um dos poucos detalhes revelados sobre o presente dos príncipes foi divulgado por Amaia Arrieta, a estilista dos três filhos do casal.

Em conversa com The Telegraph, a proprietária da marca de roupas infantis “Amaia”, que tem trabalhado com William e Kate desde que o príncipe George era um bebê, falou sobre o que os príncipes de Gales estão enfrentando.

"Estou desconsolada neste momento. Acho que estão passando por um inferno, espero que voltem. É realmente pessoal", afirmou.

Kate Middleton, William e seus três filhos Chris Jackson / Getty Images (Chris Jackson/Getty Images)

Num outro contexto, ele declarou sentir-se feliz por poder trabalhar com eles. "Vestir a realeza me enche de orgulho, realmente me importa como eles se parecem", disse.

“Muitas vezes, o prazo é muito apertado. Faríamos qualquer coisa por eles. No final, as crianças sempre ficam incríveis,” destacou Arrieta.