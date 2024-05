‘Deadpool e Wolverine’ está realizando refilmagens: estes são os motivos

Os fãs de Deadpool estão entusiasmados com o lançamento do terceiro filme, que já divulgou seus primeiros trailers. No entanto, tudo indica que o filme ainda não está pronto.

De acordo com um vazamento, o filme ‘Deadpool e Wolverine’ está passando por refilmagens com o principal objetivo de adicionar emocionantes participações especiais ao filme. A Marvel está satisfeita com o projeto em geral e não são esperadas mudanças significativas antes de sua estreia nos cinemas.

O filme promete oferecer uma grande quantidade de participações especiais e referências, com Wade Wilson, também conhecido como Deadpool, interagindo com a Autoridade de Variação Temporal (TVA).

Será transportado para a linha temporal do Universo Cinematográfico da Marvel, onde encontrará Wolverine e outros personagens.

Entre os personagens que se espera ver no filme está Cassandra Nova, a irmã do Professor X.

Além disso, haverá personagens de filmes anteriores dos X-Men, como Callisto, Toad, Lady Deathstrike, Azazel, Colossus e Pyro. Até se especulou sobre a possível aparição de Famke Janssen, que interpretou Jean Grey nos filmes originais dos X-Men.

Possíveis participações especiais extras

Além dos personagens mencionados, surgiram rumores sobre outras possíveis pequenas participações. Blake Lively é cotada para fazer uma aparição como Lady Deadpool, e um ‘Easter Egg’ relacionado a uma sequência de luta do filme Homem-Aranha de Sam Raimi levou a especulações sobre a participação de um dos atores do Homem-Aranha no filme.

Além disso, essas refilmagens têm alimentado rumores sobre a possível aparição de Wesley Snipes como Blade, o que seria de grande interesse considerando seu passado conflito com Ryan Reynolds no set de ‘Blade: Trinity’.

Em consequência disso, alguns fãs expressam preocupação sobre o impacto na trama do filme, no entanto, vários fãs concordam com a ideia de que é provável que os personagens já estivessem no roteiro original e tenha sido decidido esperar até estar mais perto da estreia para evitar vazamentos.

Com tantos ‘Easter Eggs’ revelados no trailer, os fãs estão ansiosos para descobrir quem mais poderia fazer uma aparição surpresa no filme.