Com Ana Maria Braga, Matteus, do BBB, pede ajuda aos desabrigados do Rio Grande do Sul

O ex-BBB Matteus Amaral participou nesta segunda-feira do programa Mais Você, com Ana Maria Braga, e disse que está em Manaus com a ex-BBB Isabelle Nogueira, mas pretende voltar para Alegrete imediatamente para ajudar às vítimas das enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul.

“Estou vivendo um momento conturbado, não acredito no que está acontecendo. Me sinto de mãos atadas. Digo isso, porque a gente tem que ajudar todo mundo e tem muita coisa acontecendo, é muita tristeza. Tem muita gente precisando ser resgatada, o pessoal precisando de agasalho, roupas, água, cobertor... Isso dá um desespero. Estou dividido: metade feliz porque as pessoas estão ajudando e a outra metade apavorado com tudo o que a gente está vendo”, disse Matteus durante o programa.

Segundo o gaúcho, a avó dele e alguns conhecidos estão realizando ações para arrecadar fundos e ajudar as pessoas que perderam suas casas. “Nossa cidade é muito unida, decidimos fazer uma cozinha comunitária e estamos fazendo comida para todas as vítimas das enchentes na região”, disse

O ex-BBB usou as redes sociais logo após o programa de Ana Maria Braga pedindo para as pessoas pararem de brigar na Internet. Não é hora de escolher lado. Agora é hora de somente ajudar. Não se trata do Matteus, se trata de um povo, de pessoas morrendo, de casas sendo arrastadas pela enchente, de animais sendo levados pela correnteza. Isso vai além do Matteus”, disse.