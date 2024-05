Cher, aos 77 anos, revela por que namora homens até 30 anos mais jovens e internautas aplaudem

Com uma carreira que abrange mais de seis décadas, Cher provou ser muito mais do que uma simples cantora. Esta icônica artista deixou uma marca indelével na indústria musical, tornando-se uma verdadeira lenda.

A versatilidade ao longo dos anos tem sido incomparável, desde seus primeiros anos na década de 60 como parte da dupla Sonny & Cher, até seu sucesso solo como cantora pop e sua incursão no cinema (que lhe rendeu um Oscar por sua atuação em ‘Feitiço da Lua’ em 1988), Cher demonstrou uma capacidade única de se adaptar e evoluir com o tempo. Seu estilo musical abrange gêneros que vão do pop e rock à música dance e country, o que lhe permitiu se manter relevante em cada década.

As polêmicas confissões de Cher sobre os homens

Cher tem sido conhecida por suas declarações contundentes e até polêmicas sobre os homens, o que a tornou parte da revolução feminista na indústria, quando ninguém ousava quebrar estereótipos.

Um dos seus momentos mais icônicos foi durante uma entrevista de 1996 com Jane Pauley, quando deixou claro que "um homem não é uma necessidade, mas um luxo". A apresentadora diz: "Você disse: 'um homem não é uma necessidade'. Um homem é um luxo'", ao que Cher responde: "Como sobremesa, sim. Um homem não é de forma alguma uma necessidade".

Com isso, a cantora não quis dizer que odiava os homens, mas sim que "os adorava como a sobremesa". "Acho os homens incríveis. Mas na verdade você não precisa deles para viver. Minha mãe me disse: 'Sabe, querida, um dia você deveria se estabelecer e se casar com um homem rico'. E eu disse: 'Mamãe, eu sou um homem rico'", sentenciou.

A cantora sempre se destacou por sua autenticidade e sua voz inconfundível, mas toda vez que faz declarações assim, é impossível não torná-la o assunto da conversa.

Cher confessa por que prefere sair com homens muito mais jovens do que ela

Recentemente, a intérprete de ‘Believe’ revelou que, aos 77 anos, está saindo com o produtor musical Alexander ‘AE’ Edwards, que tem 38. Embora não tenha falado explicitamente sobre o relacionamento, ela deu uma ideia do porquê prefere sair com homens mais jovens, provocando risos e aplausos nas redes sociais.

“Os homens da minha idade ou mais velhos... bem, agora todos estão mortos,” disse à cantora Jennifer Hudson em seu programa The Jennifer Hudson Show, e acrescentou que os homens mais velhos “sempre tiveram medo de se aproximar de mim e os homens mais jovens foram os únicos que o fizeram”.

Pensando estatisticamente, a cantora estaria correta, pois de acordo com dados do Banco Mundial, a expectativa de vida média dos homens nos Estados Unidos é de 76,33 anos, o que significaria que pelo menos metade do grupo de encontros da sua idade já faleceu.

Cher, ao longo de sua vida, tem sido franca sobre sua independência e sua capacidade de assumir o controle de seu destino amoroso. Em uma época em que as expectativas de gênero ditavam que as mulheres deveriam seguir papéis tradicionais em seus relacionamentos, Cher se recusou a se conformar com isso.

"O primeiro é que uma pessoa seja independente, porque trabalha e não pede a ninguém para se dar ao luxo que quiser, faz muito bem". "Deusa de tudo, ela pode fazer o que quiser e como quiser". "Acho muito bem, cada pessoa busca o que precisa ou o que lhe faz bem, vamos deixar as pessoas serem felizes". "Se ambos concordam e não têm preconceitos, acho que são livres para tomar decisões". "Ela pode sair com o homem que quiser. Ela é Cher. Única". "Nem toda pessoa de 77 anos está como Cher, bela e com dinheiro! Vamos lá, uma Deusa", expressaram nas redes sociais.

Embora a conversa tenha acabado de acontecer, Cher e Edwards estão juntos há pelo menos um ano e meio, de acordo com o que ela mesma confirmou em um tweet, respondendo a um fã que perguntou se o produtor era seu “novo homem” depois que ela compartilhou uma foto borrada dele.