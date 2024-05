Charles responde a reclamação de Harry com presente modesto para o neto

Rei Charles III decidiu enviar um presente modesto para o seu neto Archie em seu quinto aniversário, um gesto que parece ser uma resposta direta às preocupações expressas pelo Príncipe Harry sobre os presentes anteriormente extravagantes dados à criança.

Archie, o filho mais velho do Príncipe Harry e da atriz e Duquesa Meghan Markle, celebrou seu quinto aniversário recentemente, um evento que não passou despercebido pela mídia britânica.

Simplicidade como resposta

O jornal “Daily Mirror” relata que o soberano planeja entregar o presente de aniversário do neto pessoalmente durante uma próxima visita do Príncipe Harry ao Reino Unido. Tom Quinn, um renomado especialista em monarquia britânica, revelou detalhes interessantes sobre o presente escolhido por Charles III.

De acordo com Quinn, o Rei optou por enviar uma das suas próprias aquarelas para Archie, destacando a predileção de Meghan por presentes artesanais e sua aversão a itens ostentosos e caros. Este gesto reflete uma tentativa consciente de Charles III de adaptar seus presentes às preferências de Harry e Meghan, evitando possíveis mal-entendidos ou ressentimentos.

Charles III também se mostra preocupado em manter uma conexão com seus netos que vivem nos Estados Unidos. Quinn menciona que apesar de sua notória aversão por tecnologias modernas, o Rei está disposto a fazer uma videochamada com Harry para poder conversar com Archie, demonstrando seu desejo de manter laços familiares fortes, mesmo à distância.

Esta situação ilustra a dinâmica complexa dentro da família real, especialmente após Harry e Meghan decidirem renunciar a suas funções reais em janeiro de 2020 e se mudarem para Montecito, Califórnia.

Além de Archie, o casal também é pai de Lilibet, que atualmente tem dois anos. A viagem de Harry ao Reino Unido, além de ser uma oportunidade para receber o presente de Archie, coincide com a celebração do décimo aniversário dos Invictus Games, um evento esportivo para veteranos militares fundado por Harry.