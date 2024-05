Camila Parker responde de forma inesperada a quem acusa o Rei Charles de pedofilia

O Rei Charles III e a Rainha Camilla da Grã-Bretanha acenam para as multidões do balcão do Palácio de Buckingham após a cerimônia de coroação, em Londres, sábado, 6 de maio de 2023. (Foto AP/Petr David Josek)

Os escândalos não param dentro do seio real e, no meio dos problemas de saúde enfrentados pelo Rei Charles III e Kate Middleton ao lutarem contra o câncer, agora o monarca se viu envolvido em fortes rumores de pedofilia por ter como melhor amigo um homem ligado a esses crimes.

ANÚNCIO

O filho da Rainha Elizabeth II foi criticado por ter uma estreita amizade com o falecido Jimmy Savile, que teve confirmadas 500 vítimas em seu processo legal e tem um documentário na Netflix que realmente causa indignação.

Várias fotos vazaram nas redes sociais dos encontros que o rei teve com este homem, então a coroa britânica foi exposta novamente e Camila Parker fez um gesto inesperado a respeito.

Assim respondeu Camila Parker às acusações de pedofilia sobre o Rei Charles III

A poucos dias de o Rei Charles III ter sido exposto publicamente como um possível ‘pedófilo’ por sua amizade com Savile, a rainha consorte fez um gesto inesperado para calar essas acusações e demonstrar que a família real não apoia essas situações.

Foi no dia 1º de maio que Parker usou suas armas para acabar com as especulações e expressou seu mais sincero apoio às vítimas de violência, sexual ou física, dirigindo-se a elas enquanto relançava o Projeto Wash Bags.

A sua iniciativa está enquadrada em The Queen’s Wash Bags, que consiste na distribuição de sacos que contêm artigos de higiene essenciais para os Centros de Referência de Agressão Sexual (SARC), que são utilizados para a higiene das vítimas após terem sido submetidas a exames forenses.

Os primórdios deste projeto remontam a 2013 e agora Parker decidiu relançá-lo e agradecer às vítimas que têm lutado contra os abusos.

"Obrigado por compartilhar suas histórias, obrigado por sua bondade, obrigado por não permanecer indiferente àqueles que passam pelos momentos mais sombrios", expressou.

Embora a imagem de Camila não seja das melhores no Reino Unido por ter sido a amante do monarca, ela tem se encarregado de representar seu marido durante sua convalescença e mais uma vez saiu em sua defesa de forma discreta para silenciar as críticas e acusações contra ele.