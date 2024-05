Britney Spears desmente o rumor de que brigou com seu namorado em um hotel e expõe o culpado

Britney Spears tem sido notícia nos últimos dias porque se disse que teve uma briga intensa com seu novo namorado, o que levou à chamada de emergência.

Do que foi dito sobre este incidente, entendeu-se que a cantora teria tido uma forte discussão com Paul Richard Soliz, o que resultou em uma crise emocional que demorou a ser acalmada.

Então, os repórteres logo compartilharam as imagens de Britney Spears do lado de fora do hotel, onde ela estava apenas de pijama e parecia ter estado chorando.

Britney Spears diz que sua mãe esteve por trás de todo o rumor

Através de sua conta no Instagram, Britney Spears esclareceu que tudo o que estava sendo dito sobre ela nas últimas horas era falso, pois ela apenas teve um acidente que causou uma torção em seu tornozelo.

Além disso, os paramédicos entraram em seu quarto sem o seu consentimento, pois ela nunca os chamou, no entanto, já sabe quem ligou para a emergência e para os paparazzi para que a capturassem no momento certo e inventassem uma história.

Acontece que foi a própria mãe de Britney Spears, Lynne Spears, com quem ela não tem tido contato há vários meses, que recorreu às táticas que costumava usar com seu pai para fazê-la parecer louca perante a mídia.

“A cantora escreveu em uma postagem no Instagram: ‘Eu sei que minha mãe estava envolvida! Não falo com ela há seis meses e ela ligou logo depois que aconteceu, antes que as notícias fossem divulgadas! Fui enredada da mesma forma que já tinha sido há muito tempo!!! Quem me dera ter avós! Não suporto ela! Honestamente, não me importo, vou dizer mesmo o que penso!’”

Britney Spears tem se mantido afastada de seus familiares desde que foi libertada da tutela que a mantinha, a qual a obrigava a desperdiçar sua fortuna, a se medicar e a trabalhar.