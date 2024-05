Brad Pitt e sua namorada Inés de Ramón são flagrados em um passeio romântico na Califórnia

As câmeras capturaram Brad Pitt, o icônico ator de Hollywood, e sua parceira, Inés de Ramón, desfrutando de um passeio romântico pela manhã em uma praia de Santa Bárbara, Califórnia, na última segunda-feira, 29 de abril. Nas imagens, o casal aparece caminhando juntos, com Pitt, de 60 anos, carinhosamente abraçando de Ramón, de 31 anos, ambos com xícaras de café na mão e vestindo conjuntos de linho que balançam com a brisa do mar.

De Ramón, executiva de joalheria e recentemente anunciada como um dos rostos da campanha primavera/verão 2024 da Uter, também usava um colete verde acolchoado sem mangas para a ocasião. Segundo uma fonte informou à PEOPLE em fevereiro, o casal deu um passo importante em seu relacionamento, já que De Ramón se mudou com Brad Pitt. "Eles estão muito bem e ela está mais feliz do que nunca", comentou a fonte na época.

Brad Pitt está reconstruindo sua vida amorosa

Outra fonte destacou que Pitt está radiante e profundamente apaixonado por sua namorada. "Ele está feliz em compartilhar sua vida com ela. Eles passavam muito tempo na casa de Brad, então fazia sentido ela se mudar. O relacionamento deles é sério e estável", acrescentou a fonte.

Para Brad Pitt, este relacionamento marca um novo capítulo após seu divórcio com Angelina Jolie. Enquanto isso, Ramón estava anteriormente casada com o ator Paul Wesley, antes de se separarem em 2022 após três anos de casamento.

O casal foi visto pela primeira vez junto em novembro de 2022 e desde então têm mantido um relacionamento sólido e estável. O seu apreço mútuo e conexão são evidentes em cada um dos seus encontros públicos, mostrando uma cumplicidade e afeto genuíno entre eles. O romance entre Brad Pitt e Inés de Ramón continua a florescer, sendo um lembrete de que o amor pode surgir em qualquer fase da vida e que cada nova relação traz consigo a possibilidade de uma felicidade renovada.