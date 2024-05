“Apenas a verdade”: revelados detalhes da polêmica série que fará o suposto amante da rainha Letizia

A polêmica continua atingindo a família real espanhola depois que Jaime del Burgo reapareceu nas redes sociais e revelou que planeja realizar uma série de televisão na qual detalhará seu suposto romance com a rainha Letizia.

Jaime del Burgo garante que seu suposto caso de amor com Letizia será levado para a tela da TV

É importante lembrar que foi em dezembro do ano passado que o nome do advogado espanhol veio à tona ao revelar que teria tido um romance, de forma intermitente, com a rainha da Espanha, mesmo quando ela já estava casada com o rei Felipe VI.

Foi em 1º de maio passado, quando o empresário também afirmou em sua conta pessoal na rede social X que planeja fazer uma série de televisão sobre o suposto caso de amor com a rainha Letizia em vez do livro que anteriormente havia considerado fazer.

"E nada mais do que a verdade. O livro que prometi será substituído por uma série de televisão de oito episódios, em formato de filme e documentário", escreveu em uma recente publicação acompanhada por uma suposta fotografia de Letizia no banheiro.

O advogado espanhol expressou nas redes sociais seus planos para a suposta série

Além disso, na mesma publicação também mencionou que esta série será para a televisão e chegará no próximo ano: "Vou produzi-la depois do verão e poderá ser vista em 2025", escreveu sem dar detalhes sobre a plataforma em que poderia ser transmitida.

Por outro lado, também não se sabe quem poderia estar por trás da produção, embora de acordo com o tweet publicado, poderia ser dito que seria fora da Espanha, já que a publicação foi escrita tanto em inglês quanto em espanhol.

Até agora, mais detalhes são desconhecidos, embora se especule que possa incluir o que foi revelado anteriormente, como os supostos planos de viajar para fora da Espanha.