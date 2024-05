Aos 76 anos, homem que diz ser Jesus consegue direito de mudar o nome oficialmente

Se você tinha ou tem o costume de assistir programas de auditório, principalmente aos domingos, já se deparou com esse senhor simpático. Autodenominado ‘Inri Cristo’, o senhor de 76 anos afirma ser a reencarnação de Jesus, e ganhou muita fama por isso.

ANÚNCIO

Agora, ele conseguiu mudar oficialmente o nome para Inri Cristo Thais nos documentos emitidos pelo governo federal. Assinando como ‘Inri’, o documento ainda traz a foto do senhor com uma ‘coroa de espinho’ na cabeça.

Desde os anos 2000 o nome de Inri já havia sido alterado em sua certidão de nascimento após uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná.

Aos 76 anos homem que diz que é Jesus consegue na justiça direito de mudar o nome oficialmente Imagem: reprodução Acervo/ coluna Paulo Cappelli/Metrópoles

Lei permitida alteração de nome

A Lei Federal 14.382 de junho de 2022 permite a alteração de nome de forma mais rápida, diretamente no cartório e sem precisar de processos jurídicos. Para isso, é preciso apenas arcar com uma taxa, que varia de R$ 100 a R$ 400, dependendo do estado.

Quem é ‘Inri Cristo’?

Inri Cristo mora no Núcleo Rural Casa Grande, em Gama, a 30 km da região central de Brasília. Ele possui três discípulos homens e 15 mulheres, que convivem com ele.

Segundo o ‘Metrópoles’, o grupo afirma ter deixado para trás a carreira profissional, abdicado da vida sexual e da proximidade com parentes para viver ao lado do ‘novo Messias’.

A Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade (Soust) foi fundada em 1982 pelo líder religioso, que possui a vida retratada no livro “Inri Cristo: louco, farsante ou messias?”, do psicólogo Henri Cosi, especialista em psicodiagnóstico.