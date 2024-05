Aos 61 anos, é assim que Demi Moore parece fisicamente

Ela sempre foi reconhecida por sua beleza, especialmente quando estrelou a comédia de suspense hollywoodiana, Striptease, em 1996. No entanto, aos 61 anos, Demi Moore continua sendo uma referência e encantando o mundo do entretenimento e das redes sociais, graças ao seu bom estado físico e energia emocional.

Nos últimos meses, suas aparições públicas têm sido mais sobre assuntos pessoais do que sobre trabalhos como atriz, especialmente porque ela é uma das pessoas que mais tem cuidado do ator, Bruce Willis, desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos, apesar de estarem divorciados há quase 26 anos.

Não há limite de idade para os biquínis

Nas últimas horas, a também ex-esposa do falecido músico Freddy Moore e do ator Ashton Kutcher, compartilhou com seus seguidores da rede social, Instagram, um vídeo de suas mais recentes férias de primavera na companhia de familiares e amigos na praia.

Sob a consigna “Diversão em família sob o sol!” e acompanhada pela histórica música de Elvis Presley “Burning Love (com a Orquestra Filarmônica Real)”, Moore estava acompanhada de suas filhas (Rumer, de 35 anos; Scout, de 32; Tallulah, de 30) e seus amigos, o ator Patrick Hilgårt e o florista Eric Buterbaugh, usando um micro biquíni estampado de animal print de leopardo.

Não é a primeira vez que Moore posa de biquíni ao lado de suas filhas, lembrando que no ano passado, em 2021, ela participou de uma campanha para uma marca de roupas de banho da qual a atriz era investidora. O trabalho artístico foi publicado com o nome "celebrando o tempo passado com a família", e naquela ocasião, os biquínis foram inspirados na década de oitenta, portanto, tudo se tratava de uma vestimenta mais conservadora em comparação com as imagens mais recentes.