Antonela Roccuzzo brilha com calças cargo militares

Antonela Roccuzzo tem se destacado por ser uma das mulheres latinas com um gosto minimalista e elegante que a tornam uma influenciadora fresca e chique, aplaudida por seus looks, mostrando uma certa simplicidade que consegue se conectar com o público, exibindo pouco dos grandes luxos que possui ao lado de seu marido, o famoso jogador de futebol Lionel Messi.

ANÚNCIO

Há alguns dias, a esposa de Messi compareceu à famosa festa de 'Bresh' onde exibiu um visual com transparências que foi duramente criticado por seus seguidores, no entanto, ontem, ela posou com um visual digno de Shakira para ir a um jogo de basquete.

Antonela Roccuzzo exibe um visual de calças baggy no estilo Shakira

Se há um ícone de looks casuais, é Shakira, tornando os tênis plataforma e as calças baggy e cargo os mais procurados pelas mulheres para replicar alguns de seus looks, que sem dúvida, mostram que a famosa estilista Carolina Herrera está errada sobre o que as mulheres devem usar depois dos 40.

Mas parece que o estilo da colombiana conquistou Antonela Roccuzzo, que aos 36 anos posou com calças cargo militares, combinadas com tênis brancos com designs vermelhos e complementadas com um top curto de alças pretas ajustado ao seu corpo, que ela usou para apoiar o Miami Heat do TD Garden em 1º de maio passado.

Como era de esperar, ela não foi sozinha ao jogo, ela foi acompanhada de seus filhos, dos quais exibiu uns biscoitos especiais em forma de camiseta com seus respectivos nomes: Mateo, Ciro e Thiago. Em sua postagem compartilhada nas redes sociais, Roccuzzo adicionou uma mensagem carinhosa dedicada à sua família: “Com eles tudo é melhor”.

Como usar calça cargo de forma elegante?

Os especialistas em moda preveem o sucesso das calças cargo em 2024, há alguns anos esse tipo de calça se tornou uma tendência graças a ícones como Shakira, que souberam usá-las com muito estilo e que já são um símbolo em seu guarda-roupa.

Este tipo de calça é caracterizada por suas pernas largas e soltas, além de ter bolsos nas laterais, emulando os uniformes característicos de soldados ou militares. Elas têm um ar rebelde e são perfeitas para looks casuais. No entanto, se você deseja um look formal, aposte em combinações que incluam sandálias de salto e um blazer.

Shakira com calça cargo YouTube (YouTube: Shakira)

Por outro lado, se está procurando um look casual para sair com os seus amigos, então opta por bonés de beisebol, óculos de sol, penteados como rabos de cavalo e calçado confortável como tênis. Neste caso, Antonela Roccuzzo optou por um look deste tipo, combinando tênis com calças cargo e mesmo assim conseguiu parecer uma verdadeira especialista em moda, além disso, apostou numa cor verde oliva que será tendência nesta temporada.

Por outro lado, se deseja um visual elegante e minimalista, brinque com cores neutras, pois elas serão suas melhores aliadas para transformar uma peça casual em algo muito chique.