A verdadeira identidade de Darrien, o ‘Bebê Rena’, é conhecida? Fãs especulam sobre este ator

O Bebê Rena tem conquistado audiências e críticos desde sua estreia na Netflix com uma trama intensa inspirada na história real de seu criador, roteirista e protagonista, Richard Gadd.

ANÚNCIO

A minissérie britânica segue a complexa relação entre o comediante Donny Dunn e Martha Scott, uma mulher que começa a assediá-lo incessantemente depois que ele tem um ato de bondade com ela.

A obsessão não apenas ameaça arruiná-los, mas também obriga Dunn a enfrentar um trauma velado: o grooming e abuso sexual que sofreu de Darrien, um bem-sucedido produtor e roteirista de TV.

Devido ao fato de que a comédia dramática se baseia nas experiências de Gadd na vida real, muitos têm curiosidade sobre as verdadeiras identidades dos personagens, especialmente do seu abusador.

Qual é a verdadeira identidade de Darrien de Bebê Rena?

O embaixador da We Are Survivors, uma organização de apoio a homens vítimas de abuso, estupro e exploração sexual, não revelou publicamente quem foi o produtor que o agrediu sexualmente.

No entanto, de acordo com o escritor e comentarista britânico Richard Osman, todos na indústria do entretenimento do Reino Unido sabem perfeitamente quem é o abusador de Richard Gadd.

No seu podcast The Rest Is Entertainment, Osman afirmou que o ator e comediante escocês “tem sido muito aberto com as pessoas da indústria” sobre quem foi o escritor que o agrediu anos atrás.

Por isso, os trabalhadores do meio conhecem sua identidade real. “Obviamente, essa pessoa não foi processada, nunca foi a julgamento, mas todo mundo sabe de quem ele está falando (Gadd)”, disse.

O apresentador não revelou mais detalhes, mas destacou o fato de que os fãs de Bebê Rena se encarregaram de investigar e apontaram Sean Foley como o suposto "Darrien da vida real".

Tom Goodman-Hill interpreta Darrien em 'Bebê Rena' Netflix| (Cortesía de Netflix © 2024)

Seus argumentos são que o diretor e escritor já trabalhou antes com Gadd e tem semelhanças físicas com Tom Goodman-Hill, o ator que interpreta esse personagem na série mais assistida atualmente na Netflix.

No entanto, de acordo com o autor, Foley não é o verdadeiro abusador e está sendo acusado injustamente. "Agora está vindo à tona e está sendo identificada uma pessoa completamente diferente", afirmou.

"Alguém que já representou Richard Gadd antes, mas que definitivamente não é essa pessoa (o abusador) de forma alguma, mas o ator escolhido para esse papel se parece", acrescentou.

"Parece o homem que foi falsamente acusado e é algo tão estranho porque este pobre sujeito tem recebido ameaças de morte e teve que emitir uma declaração dizendo 'não sou eu'", continuou.

“E não é ele, mas definitivamente não é ele porque as pessoas na indústria sabem quem é. Além disso, Gadd também esclareceu que não é ele”, afirmou no programa que conduz com Marina Hyde.

Tom Goodman-Hill interpreta Darrien em 'Bebê Rena' |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

O pedido de Richard Gadd aos fãs de Bebê Rena

Depois de ver a caça às bruxas organizada pelos espectadores contra Sean Foley e outras pessoas, Richard Gadd decidiu emitir um comunicado nas redes sociais pedindo para parar com as especulações.

“As pessoas que amo, com quem trabalhei e admiro (incluindo Sean Foley) estão injustamente presas na especulação”, escreveu Gadd em suas histórias no Instagram.

“Por favor, não especulem sobre quem poderiam ser as pessoas na vida real. Esse não é o objetivo do nosso programa”, solicitou. Foley tirou uma captura de tela do texto e compartilhou em sua conta no X.

Além disso, ele informou que denunciou a situação às autoridades. “A polícia foi informada e está investigando todas as publicações difamatórias, abusivas e ameaçadoras contra mim,” alertou em um tweet.