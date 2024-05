A razão pela qual Chris Hemsworth odiava usar a capa de ‘Thor’

Chris Hemsworth é mundialmente conhecido por sua interpretação de ‘Thor’, um dos super-heróis mais amados que faz parte do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), e algo que chamou a atenção foi que ele revelou por que nunca gostou de usar a capa de seu personagem.

Deve-se mencionar que o ator atualmente está animado por interpretar Warlord Dementus, o vilão na tão aguardada prequela de Mad Max: Furiosa, pois ele se dedicará a outros projetos.

Chris Hemsworth está focado em sua carreira

Numa entrevista com a Entertainment Weekly, o ator australiano compartilhou seu entusiasmo ao interpretar um personagem com atributos sombrios e profundamente complexos, diferentes do super-herói.

Além de colaborar com George Miller, o criador, diretor e produtor da série, a Hemsworth interessava o papel porque lhe permitia "sujá-lo", ou seja, "ser desleixado, pouco atraente, violento e caótico, em vez de ser simplesmente um clichê de herói em um contexto de super-heróis", disse.