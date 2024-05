A atitude desprezível de um meio alemão em relação à infanta Sofia que enfureceu as redes sociais

Não é segredo para ninguém que uma das jovens da realeza espanhola que se comporta melhor e que não se envolveu em nenhum tipo de escândalo é a infanta Sofia. Apesar de estar na adolescência, ela sabe se comportar em eventos ou quando sai para festas com seus amigos.

A infanta Sofía no centro da polêmica após a atitude questionável de um meio de comunicação alemão

No entanto, um meio de comunicação alemão decidiu publicar uma notícia exclusiva sobre a infanta Sofia no dia do seu 17º aniversário. Embora não seja tão comum, que essas manchetes ou notícias existam, há uma atitude repreensível em relação à princesa Leonor ou, neste caso, Sofia.

Nas últimas horas, um site alemão chamou a atenção depois de se dirigir de forma muito desrespeitosa à segunda filha dos reis da Espanha. O portal compartilhou uma notícia sobre seu aniversário e escolheu um título muito repreensível.

Embora o texto fale bem da infanta Sofía e destaque seus próximos compromissos, no título pode-se ler: "Sempre ao lado de Leonor. Agora ela sai de sua sombra". Uma expressão que, segundo os seguidores da família real espanhola, foi considerada uma clara falta de respeito para com a infanta Sofía e tudo o que ela representa, decidindo ignorá-la no título e mencioná-la apenas através de sua irmã, a princesa Leonor.

A infanta Sofia continua no olho do furacão após a controvérsia com uma fotografia em seu aniversário

Uma situação que infelizmente costuma ocorrer constantemente, mas que nem por isso deixa de ser questionável ou vista como algo desprezível em relação à infanta Sofia.

A infanta Sofía comemorou seu 17º aniversário no internato de Gales. Acompanhada de seus amigos, a segunda filha do rei Felipe e da rainha Letizia também se viu no centro da polêmica ao participar de uma foto em um dos espelhos do quarto onde reside, algo proibido para os amigos de Sofía.