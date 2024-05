No Rancho Fundo: personagem inesquecível de Mar do Sertão vai voltar?

Na novela No Rancho Fundo, Zefa Leonel (Andrea Beltrão) precisa lidar com vários personagem de Mar do Sertão

Inesquecível em Mar do Sertão, Xaviera, vivida por Giovana Cordeiro, é uma outra personagem que pode invadir a história de No Rancho Fundo. Mesmo com nada acertado pela Globo, a malandra é muito lembrada pelo telespectador que acompanha a novela das 18 horas.

ANÚNCIO

Em Mar do Sertão, Xaviera chamou a atenção por ser uma personagem rápida e com muitos ditados e frases feitas. Ao longo da antiga novela do autor Mario Teixeira, ela deixou de ser malvada e mostrou um lado mais amoroso.

Caso tenha uma participação em No Rancho Fundo, a personagem de Giovana Cordeiro pode muito bem desmascarar Sabá Bodó (Welder Rodrigue), prefeito corrupto de Mar do Sertão que também está na atual novela das 18 horas na Globo.

Vale destacar que Xaviera conseguiu mandar o político para fora da cidade e assumiu a prefeitura em Mar do Sertão, novela que foi exibida em 2022.

Depois de Mar do Sertão, Xaviera (Giovana Cordeiro) pode aparecer de surpresa em No Rancho Fundo (Fábio Rocha/Globo)

Segundo o site Observatório da TV, a atriz Giovana Cordeiro, que está fora da TV, já informou que aceitaria viver Xaviera em No Rancho Fundo. Agora, está nas mãos de Mario Teixeira decidir se ela retorna à Globo.

Vale destacar que outros personagens de Mar do Sertão, como Deodora (Debora Bloch), ganharam papel fixo em No Rancho Fundo. Ao todo, nove moradores de Canta Pedra mudaram de cidade e voltaram à novela das 18 horas.

Debora Bloch vive Deodora, vilã de Mar do Sertão, na novela No Rancho Fundo (Fábio Rocha/Globo)

A lista conta ainda com Nivalda (Titina Medeiros), Padre Zezo (Nanego Lira), dona Escolástica (Ana Mangeth), Floro Borromeu (Leandro Daniel), Vespertino (Thardelly Lima), Quintilha (Ju Colombo) e Cira (Suzy Lopes).

Segundo o Globo, estão previstos outros personagens da antiga novela de Mario Teixeira, como Timbó (Enrique Diaz) e Fubá Mimoso (Marco França), que devem fazer apenas uma participação especial.

* As informações sobre os bastidores da novela No Rancho Fundo podem mudar devido às decisões tomadas pelos diretores da Globo.