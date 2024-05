Não pôde desfrutar: o caríssimo presente que a princesa Charlotte foi obrigada a recusar em seu aniversário

O ano de 2024 não está sendo fácil para a coroa britânica. Basta ler as manchetes das notícias sobre a monarquia inglesa que têm preenchido os tabloides nacionais e estrangeiros nos últimos meses. Doenças, disputas internas e outros problemas que não têm sido fáceis de digerir. Kate Middleton e Charles III têm sido os grandes protagonistas após o diagnóstico de câncer ser revelado.

ANÚNCIO

A princesa Charlotte não pôde desfrutar de seu presente extravagante quando era pequena

No caso dos seus filhos, os pequenos da casa que estão cada vez menos pequenos. No último dia 25 de abril foi Louis, o mais novo dos filhos, que fez anos, agora é a vez da princesa Charlotte. A única menina do casal fez nove anos no passado dia 2 de maio. Este ano, apesar de viver situações agridoces devido à doença da mãe e recordando outras celebrações, como quando não pôde desfrutar de um presente muito caro.

Kate Middleton / William / Charlotte Los príncipes de Gales posaron con sus hijos. (WPA Pool/Getty Images)

Naquela época, Charlotte era muito pequena e foi o The Mirror que revelou essa peculiar curiosidade por ocasião do aniversário da princesa, partindo de uma pista de que “ela recebeu um presente avaliado em 36.000 libras esterlinas, mas não pôde ficar com ele”. Qual era esse presente e por que ela não pôde mantê-lo?

Era um chocalho de ouro branco com diamantes e safiras

Era um presente muito extravagante e logo após os príncipes de Gales darem as boas-vindas ao mundo, foi a empresa Natural Sapphire Company que decidiu enviar um presente para a recém-nascida. De acordo com o que foi publicado no Express, era um chocalho feito de ouro branco de 18 quilates, ornamentado com diamantes, safiras e rubis que formavam a bandeira nacional.

Segundo a fonte citada, “devido a rigorosas normas de protocolo real, a pequena bebê não pôde desfrutar ao máximo do incrível presente”. Além disso, “Em geral, não são aceitos presentes de empresas comerciais”, também foi divulgado no ‘Express’.