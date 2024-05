A audiência preocupante de Renascer: Série inédita ultrapassou a novela

Com baixa audiência na Globo, Renascer fica no fim do TOp 10 do Globoplay

A audiência de Renascer não passa dos 25 pontos na Globo e começa a cair no Top 10 do Globoplay. A chegada da 2ª temporada da série Justiça fez com que a novela de Bruno Luperi perdesse ainda mais posições.

Tendo Juan Paiva, que vive João Pedro na novela das 21 horas, a série policial figurou na primeira posição na plataforma de streaming da Globo. Em seguida, aparece o reality show Túnel do Amor, apresentado por Ana Clara.

Renascer registra 25 pontos de audiência e Globo está incerta sobre remake de Vale Tudo em 2025 (Fábio Rocha/Globo)

O Top 3 do ranking Globoplay fecha com a série A Justiceira, de 1997, que é protagonizada pela atriz Malu Mader.

A preocupação da Globo com a audiência de Renascer é grande já que a novela escrita por Bruno Luperi aparece no final da lista das produções mais vistas no Globoplay.

As novas histórias da série Justiça

Na 2ª temporada da série na plataforma de streaming quatro personagens vivem novas histórias em Brasília e Ceilândia, no Distrito Federal. Estamos falando de Balthazar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício), Geíza (Belize Pombal) e Milena (Nanda Costa).

Desta vez, Justiça acompanha a trajetória dessas quatro pessoas que são presas no mesmo dia e saem da prisão, sete anos mais tarde. Na trama, eles vão em busca de uma justiça que vai além da lógica dos processos judiciários.

João Pedro em Renascer, na Globo, Juan Paiva está na 2ª temporada da série Justiça, no Globoplay (Estevam Avellar/Globo)

Para Manuela Dias, autora de Justiça 2, a produção número um do Globoplay “não é uma série sobre leis, mas sobre a possibilidade de que exista justiça”.

Ela deixa claro que a própria ideia de justiça é uma ferramenta civilizatória que viabiliza a vida em sociedade.

“Somos treinados para acreditar que seremos premiados se fizermos o certo e punidos quando agimos de forma errada, mas a vida mostra que isso é apenas um condicionamento teórico”, afirma a escritora da Globo.