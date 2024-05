3 séries espanholas "picantes" na Netflix para assistir esta semana

Nos últimos anos, as séries espanholas têm experimentado um aumento notável de popularidade na plataforma de streaming Netflix. Este fenômeno não tem sido exclusivo apenas para os espectadores locais, mas também tem atraído audiências internacionais ávidas por explorar novos conteúdos.

Embora as produções espanholas mais populares tenham sido aquelas de drama e terror, aquelas com tramas eróticas têm recebido atenção especial na plataforma, oferecendo uma visão fresca e autêntica sobre as relações humanas e a sexualidade.

Estas não se destacam apenas por suas cenas sensuais, mas também por sua qualidade cinematográfica. Com uma produção de alto nível, atuações convincentes e uma direção cuidadosa, essas séries conseguem mergulhar o espectador em um mundo de intriga, paixão e suspense.

Embora o elemento erótico possa ser o gancho inicial, as séries espanholas também oferecem tramas complexas e bem desenvolvidas que mantêm o espectador envolvido para além das cenas íntimas. Desde mistérios criminais até dramas familiares e romances proibidos, essas séries exploram uma ampla gama de gêneros e temas, proporcionando uma experiência de visualização emocionante e variada.

Between Lands

Essas produções espanholas vão aumentar a temperatura da tela Netflix (Netflix)

Esta série espanhola está arrasando na Netflix com sua história apaixonante, baseada na minissérie italiana ‘La Esposa’ de 2022. ‘Between Lands’ nos transporta para a Espanha rural dos anos sessenta, onde a protagonista María Rodríguez toma uma decisão desesperada para salvar sua família da ruína: casar-se com um homem rico.

Maria aceita se casar com um fazendeiro para proteger sua irmã e evitar a ruína da família. No entanto, logo descobre que seu marido na verdade é Manuel, o sobrinho dele, que também caiu na armadilha de seu tio. Ao longo de dez emocionantes episódios, nos envolvemos em uma história de amor pouco convencional, marcada por mistérios, paixão e drama.

Megan Montaner, Unax Ugalde, Begoña Maestre, Clara Garrido e Carlos Serrano, lideram o elenco. Esta é, sem dúvida, a escolha perfeita para as suas noites de Netflix.

Toy Boy

Essas produções espanholas vão aumentar a temperatura da tela Netflix (Netflix)

Uma série dramática espanhola "picante" que segue a história de Hugo Beltrán, um stripper condenado a quinze anos de prisão pelo assassinato do marido de sua amante, Macarena Medina. As coisas se complicam quando, durante o interrogatório, ele é incapaz de lembrar os detalhes da fatídica noite, o que o leva a passar sete anos na prisão. A vida do protagonista dá uma reviravolta de 180° quando lhe é apresentada a oportunidade de provar sua inocência.

Com duas temporadas completas, 'Toy Boy' manteve os espectadores à beira de seus assentos com sua intriga, drama e reviravoltas inesperadas. Embora uma terceira temporada ainda não tenha sido confirmada, os fãs continuam ansiosos por mais.

Diário de um gigolô

Essas produções espanholas vão aumentar a temperatura da tela Netflix (Netflix)

Embora seja uma produção mexicana, tem fortes influências espanholas graças ao seu ator principal, Jesús Castro. Esta série oferece um olhar ousado e provocador sobre o mundo do trabalho sexual, onde Emanuel (Jesús Castro) atua. Ele sempre manteve uma clara separação entre sua profissão e sua vida pessoal; no entanto, tudo muda quando ele se apaixona por uma de suas clientes.

Conforme a trama avança nos dez episódios da série, embarcamos em uma jornada emocional e psicológica onde os limites entre o amor e a profissão se tornam difusos, desafiando as convenções sociais e explorando a complexidade das relações humanas.