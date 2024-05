Suposto amante da rainha Letizia reaparece e lança golpe doloroso à família real

Após vários meses afastado do foco midiático e sem atividade nas redes sociais, Jaime del Burgo volta ao centro da polêmica com sua reaparição nas plataformas digitais e fez um anúncio surpreendente que poderia afetar Letizia Ortiz e toda a família real espanhola.

ANÚNCIO

Jaime del Burgo volta à polêmica após um anúncio revelador

Foi em dezembro do ano passado, quando o nome do advogado espanhol veio à tona após as declarações explosivas que fez, afirmando que teve um relacionamento extraconjugal com a rainha da Espanha e que, inclusive, estavam planejando se mudar para solo americano, especificamente para os Estados Unidos, para formar uma família longe da monarquia espanhola.

Da sua conta pessoal do X, Jaime del Burgo revelou que irá realizar uma série de televisão na qual irá contar todos os detalhes sobre o seu suposto amor com a rainha Letizia, em vez do livro que anteriormente tinha assegurado que iria escrever.

Del Burgo continua afirmando sua suposta relação com a rainha Letizia: ele fará uma série de televisão

"E nada mais que a verdade. O livro que prometi será, em seu lugar, uma série de televisão de oito episódios, no formato de filme e documentário", escreveu em uma publicação que compartilhou na madrugada do último 1º de maio.

Além disso, na mesma publicação mencionou que esta série para a televisão seria lançada no ano seguinte. "Vou produzi-la depois do verão e poderá ser vista em 2025", revelou sem dar mais detalhes.

Enquanto este anúncio tem gerado centenas de críticas, muitas pessoas não gostaram do fato de ele ter decidido publicar o livro, pois isso daria a entender que os comentários feitos contra a rainha Letizia seriam falsos, como sugeriram vários internautas.