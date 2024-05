Netflix: o filme comovente que vai deixar você com um nó na garganta

A plataforma da Netflix quer manter seus assinantes atualizados com filmes e séries que tocam o coração. Assim chega à tela o filme ‘Deixe-o ir’, estrelado por Kevin Costner e Diane Lane.

O esmagador drama é dirigido por Thomas Bezucha, que esteve por trás de sucessos como ‘Princesa por acidente’ ou ‘O melhor de mim’, e se posicionou entre os conteúdos mais assistidos da plataforma. Em menos de duas horas, ele conta a história de George e Margaret Blackledge, um casal que terá que enfrentar a perda de seu filho e recuperar seu neto.

Após a morte de seu único filho, um xerife aposentado e sua esposa viajam para Dakota para assumir a custódia de seu neto, já que a nora se casou com outro homem. No entanto, a poderosa família que o tutela se recusa a entregá-lo.

A resenha da Netflix indica que ‘Quando o filho deles morre e a nora se casa novamente com um homem abusivo, um casal idoso decide resgatar o neto de sua nova e poderosa família’.

Posicionada na plataforma

Com uma classificação de 84% no Rotten Tomatoes, este drama familiar está entre os filmes recomendados da Netflix, destaca o portal El Cronista.

O filme é estrelado por Diane Lane e Kevin Costner. Além disso, conta com a participação de Lesley Manville, Kayli Carter, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart e Will Britain.

Além de ser um drama familiar, o filme ‘Deixe-o ir’ também possui cenas de humor, aventura e até suspense. O diretor e roteirista do filme se inspirou no romance homônimo de Larry Watson e trabalhou em conjunto com os produtores Paula Mazur e Mitchell Kaplan.

De acordo com o jornal El Universal, as filmagens de ‘Deixe-o ir’ começaram em abril de 2019 em Calgary, com Lesley Manville, Brittain, Jeffrey Donovan e Kayli Carter se juntando ao elenco. O ator Booboo Stewart se reuniu ao elenco em maio.