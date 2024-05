'Muro de metal' é retirado e fãs já 'colam na grade' para acompanhar o show de Madonna

O último ensaio antes do show de Madonna na praia de Copacabana foi marcado não somente por uma nova aparição da Rainha do Pop, mas também pela remoção do muro de metal que separava o público da grade próxima ao palco.

Conforme publicado pelo O Globo, a estrutura de 2 metros de altura causou polêmica entre os fãs da cantora, que inicialmente acreditavam que as placas seriam utilizadas para separar a área VIP do público geral. As preocupações começaram logo após o início da montagem do palco, visto que a estrutura de metal atrapalhava a visão do público.

Logo após a montagem do “muro de metal”, milhares de fãs se pronunciaram nas redes sociais visto que inicialmente acreditaram que a estrutura seria uma forma de separar o público geral sem se importar se isso prejudicaria ou não a visão dos presentes. No enanto, a produção foi rápida ao revelar que a estrutura era uma forma de garantir a segurança do público e dos profissionais que trabalhavam na montagem do palco, desta forma elas seriam retiradas antes do show.

Os fãs comemoraram

Apesar de já terem aproveitado as aparições de Madonna para ensaios e passagem de som nos últimos dois dias, os fãs que estão praticamente acampados na praia não desistiram e seguem firmes na missão de ver a Rainha do Pop o mais perto possível.

Poucos instantes depois da remoção das estruturas de metal, alguns fãs já se dirigiram para a grade, buscando o melhor lugar para assistir ao show de perto do palco. Em entrevista ao O Globo, o designer Felipe Amorim revelou que chegou até mesmo a procurar imagens aéreas do local para saber como era a estrutura por trás do muro de metal e conseguir escolher o melhor lugar para curtir o show.

Assim como ele, outros fãs já deixaram o recado e se colocaram perto da grade, afirmando que só saem de lá ou após o fim da apresentação de Madonna, ou caso passem mal.