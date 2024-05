As 5 melhores séries eróticas da história

Em outro tempo, o erotismo e a sexualidade na televisão eram algo bastante difícil. Apenas após as 23:00, alguns programas mais sugestivos eram transmitidos, mas sem chegar a ser explícitos. No entanto, agora com a chegada do conteúdo de streaming, a situação é outra, com cenas explícitas e outras carregadas de muita paixão.

Inclusive, há séries baseadas em temas sexuais, o que atrai um grande público. Hoje apresentamos algumas das séries eróticas mais emblemáticas dos últimos tempos.

1. Sex/ Life - Netflix

Esta série de duas temporadas com um total de 14 episódios pode ser vista na Netflix e conta a história de uma mulher casada que não consegue esquecer a forte conexão sexual que teve com um ex-namorado, que reaparece em sua vida para complicá-la, já que, apesar de tudo, ela ama seu marido.

É estrelado por Sarah Shahi, Mike Vogel e Adam Demos. Embora para alguns não seja tão bom quanto foi vendido, não se pode negar que a série deixa a temperatura alta quando Billie não deixa nada para a imaginação no terceiro episódio da primeira temporada, quando está no chuveiro.

2. Sex Education - Netflix

Esta comédia britânica aborda temas relacionados com a sexualidade adolescente de forma aberta e honesta. Segue um estudante do ensino médio que começa a oferecer aconselhamento sexual aos seus colegas, enquanto lida com suas próprias inseguranças e experiências. Em 32 episódios distribuídos em quatro temporadas, seduziu até setembro de 2023.

3. Game of Thrones - HBO

As batalhas não são apenas parte desta bem-sucedida série de fantasia medieval, pois também contém inúmeras cenas de conteúdo erótico e sexualidade, que fazem parte integrante da trama e do desenvolvimento dos personagens. No entanto, também é conhecida por sua violência e temas sombrios.

4. Masters Of Sex - Prime Video

Baseada na vida real de William Masters e Virginia Johnson, pioneiros no estudo da sexualidade humana na década de 1950, esta série explora a pesquisa científica sobre o sexo enquanto examina as vidas pessoais e romances dos protagonistas.

5. Elite - Netflix

Elite tem sido elogiada por sua intriga, suas reviravoltas inesperadas e sua representação realista dos problemas enfrentados pelos adolescentes. Além disso, a série aborda temas como identidade, sexualidade, racismo e discriminação socioeconômica.

Aborda a sexualidade como parte fundamental da vida adolescente em um contexto realista e sem tabus. A série mostra como os personagens jovens exploram sua sexualidade, enfrentam desafios e lidam com as consequências de suas decisões nesse aspecto de suas vidas. Há algumas cenas explícitas.