“The Asunta Case” na Netflix: sobre o que trata a minissérie de crime que é um sucesso na plataforma?

Uma nova minissérie intitulada “The Asunta Case” foi recentemente lançada na Netflix, cativando o público com sua impactante representação de um crime real que chocou a Espanha.

A série explora a investigação e as circunstâncias que cercaram o trágico desaparecimento e posterior assassinato de Asunta Basterra, uma menina adotada pelo jornalista Alfonso Basterra Camporro e pela advogada Rosario Porto Ortega, ocorrido em Santiago de Compostela em 2013.

O show também apresenta uma meticulosa reconstrução dos eventos, baseando-se nos esforços de investigação que rapidamente apontaram Rosario e Alfonso como os principais suspeitos do assassinato de sua filha.

Endereço e foco da série

O caso de Asunta voltou a captar a atenção do público com o anúncio da Netflix de revisar esses eventos em sua nova produção.

Sob a direção de Carlos Sedes e Jacobo Martínez, e com a participação de atores reconhecidos, a minissérie busca oferecer uma perspectiva íntima e detalhada sobre o que muitos seguidores afirmam ser um dos crimes mais impactantes na sociedade espanhola na última década.

Provas físicas e evidência eletrônica:

Além das provas físicas, como as cordas encontradas na casa do casal que coincidiam com as usadas para amarrar Asunta, foram utilizadas câmeras de vigilância, depoimentos e registros de dispositivos eletrônicos para reconstruir os eventos anteriores ao homicídio.

Dois anos após a descoberta do corpo, em 30 de outubro de 2015, foi proferida a sentença declarando os pais culpados de assassinato com a agravante de parentesco e condenando-os a 18 anos de prisão.

Esta tragédia se estendeu para além da resolução judicial. Rosario Porto, enquanto cumpria sua sentença na prisão de Brieva, foi encontrada morta em sua cela, adicionando um capítulo sombrio a esta história.

