Star Wars Day: eventos espalhados pelo Brasil comemoram a franquia em 4 de maio com ativações

A fim de fazer jus ao icônico bordão da franquia de Star Wars, “May The Force Be With You”, os fãs passaram a comemorar a produção no dia 04 de maio, associando a pronúncia da data em inglês (May the 4th). Desde então, ‘Star Wars Day’ é celebrado no mundo inteiro. E para proporcionar uma experiência memorável, a marca decidiu desenvolver ativações em várias cidades do Brasil para este ano.

Em São Paulo, nos dias 04 e 05 de maio, das 13h00 às 17h00, acontece um evento temático de Star Wars na Alienware Training Facility Brasil, casa da Team Liquid, localizada na Av. Angélica, 903 - Santa Cecilia.

Aberta ao público, haverá o lançamento da nova coleção Star Wars Team Liquid, incluindo um novo modelo de Jersey, camisas, camisetas, jaquetas, bonés, garrafas de água, mouse pad, keycap, entre outros itens. Também acontecerá uma ativação da marca Panasonic, dando a chance de capturar brindes especiais da Disney e Fortnite, entre outros prêmios.

Encontro de fãs e Cosplay em SP

Por volta das 20h30, ainda no dia 04, a Disney e a Ri Happy convocam os fãs e cosplayers da Saga para bater o recorde de maior encontro de cosplayers de Star Wars do Brasil. Juntos, os fãs vão até a frente do Shopping Cidade São Paulo para acompanhar a projeção na fachada do prédio de um vídeo exclusivo para o evento.

Exibição de “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma” nos cinemas

Os dias 04 e 05 de maio contarão com a volta Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma aos cinemas para comemorar os 25 anos desde seu lançamento. As sessões do filme ocuparão mais de 224 salas de cinema em todo o Brasil.

No dia 04 de maio, no shopping Cidade São Paulo, a sessão começará às 18h00 para dar tempo do encontro de cosplayers na frente do edifício e da projeção especial no local.

Também haverá ativações no varejo nas mais de 200 lojas físicas e e-commerces, a fim de celebrar a data.

Leia mais:

Confira abaixo a lista de ativações (sujeito a alterações)

Caricatura nas Lojas FanLab

Locais: Shopping Morumbi; Shopping Metrô Tatuapé; Shopping SP Market; Shopping Grand Plaza

Datas e Horários: 04 e 05 de maio, das 16:00 às 20:00

Pôster na Piticas

Locais: Piticas XP Plaza Sul, Piticas XP Tatuapé e mais 178 lojas em todo o Brasil

Datas e Horários: 01 e 15 de maio, na compra de dois produtos de Star Wars

Caricatura de Star Wars

Local: Loja SUPERLEGAL - Iguatemi Porto Alegre

Datas e horários:

04 e 05 de maio, das 15:00 às 18:00

Local: Dream Store Campinas (Shopping Iguatemi Campinas), Barueri (Shopping Tamboré) e São Caetano do Sul (Park Shopping)

Datas e horários:

04 e 05 de maio, das 15:00 às 18:00

Ação Cosplay em lojas de todo o Brasil

Curitiba (PR)

Local: Loja Bumerang - Shopping Estação

Datas e horários:

04 e 05 de maio, das 15:00 às 18:00

Local: Ri Happy – Shopping Cidade São Paulo

Datas e horários:

04 e 05 de maio, das 15:00 às 18:00

São Paulo (SP)

Locais:

Lojas Coleciona - Shopping Center Norte, Shopping Anália Franco, Shopping Ibirapuera, Shopping Bourbon

Lojas Ri Happy – Shopping Cidade São Paulo

Loja PBKids - Shopping Pátio Paulista

Loja Lego – Shopping Center Norte

Sam’s Club – Santo Amaro, Tamboré (Barueri) e Vila Leopoldina

Datas e horários:

04 e 05 de maio, das 15:00 às 18:00