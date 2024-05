Problemas de casal? Assim reagiu Hailey Bieber às preocupantes e emocionais fotos que seu marido publicou

Durante o fim de semana, Justin Bieber compartilhou uma foto em que aparece chorando, sem explicação alguma, o que provocou inquietação entre seus seguidores. Embora o cantor ainda não tenha dado detalhes sobre a situação, uma fonte próxima revelou ao Entertainment Tonight que ele tem enfrentado “certas dificuldades ultimamente”.

"Justin tem enfrentado algumas dificuldades ultimamente. Ele tem passado por momentos difíceis e não tem se sentido como sempre", explicou.

O cantor postou uma fotografia chorando Instagram (Instagram)

"A saúde mental é um grande problema no mundo, por favor cuide-se irmão...". "Alguém sabe como está o Justin?". "Estou preocupado que ele esteja postando isso", lê-se nas redes sociais.

Por sua vez, a fonte assegurou que sua esposa Hailey Bieber tem estado acompanhando-o.

"Hailey tem feito o possível para estar lá para Justin, mas fica incomodada em vê-lo lutar. Eles estão fazendo tudo o que podem para que as coisas funcionem e se apoiam mutuamente. Estão comprometidos em fazer o que for necessário para melhorar as coisas".

Agora é a própria Hailey Bieber quem tentou acalmar os fãs que estavam tão preocupados com o cantor e seu casamento.

O que disse Hailey Bieber sobre a foto de Justin?

No meio da incerteza sobre a foto do intérprete de 'Baby', e apesar das declarações de que Hailey tem estado apoiando-o, os fãs especularam que poderia ser devido a problemas no relacionamento.

É assim que a modelo desmentiu tudo, reagindo à foto. "Um lindo chorão" junto com um emoji de lágrima.

Foi assim que a esposa do cantor reagiu à sua publicação Instagram (Instagram)

O cantor pareceu ignorar a publicação cheia de lágrimas, enquanto continuava a publicar mais fotos aleatórias em sua página do Instagram, seja dele atuando ou mais imagens dele sorrindo.

O comentário de Hailey ocorre apenas dois meses depois de ela ter recorrido às suas histórias do Instagram sobre os “rumores” que circulavam sobre ela, referindo-se a como as pessoas não devem acreditar em tudo o que veem online. “Para sua informação, as histórias e os constantes ‘elementos cegos’ que vejo no TikTok são 100 por cento incorretos. Feitos do nada... Vêm da terra da decepção...”, escreveu Hailey naquela época.

"Então eu sei que pode ser divertido alimentar essas histórias, mas sei que elas sempre são falsas. Desculpe estragar isso."

Um casal sob os holofotes

Justin Bieber e Hailey Bieber certamente se destacaram como um casal no mundo do entretenimento, cativando a atenção do público com sua história de amor. Desde seu romance juvenil até seu casamento em 2018, o casal tem sido alvo de constante interesse e especulação por parte da mídia e dos fãs. E é que desde sempre, os internautas têm questionado quão saudável é o relacionamento deles, pois em algumas ocasiões o cantor foi acusado de ter comportamentos tóxicos e até de não valorizar Hailey.

Hailey e Justin se conheceram na década de 2000, graças às conexões que tinham na indústria do entretenimento e por ambos terem sido criados no mundo da fama. Isso os levou a construir uma amizade que foi crescendo à medida que se encontravam em eventos sociais e colaborações profissionais, até que logo evoluiu para algo mais significativo.