Princesa Sofía surpreende ao quebrar importante regra da realeza

No dia 29 de abril, o calendário dos Bourbon foi marcado pela celebração do aniversário da infanta Sofia. No entanto, esta importante data poderia ter sido ofuscada por uma regra curiosa quebrada pela aniversariante e seu círculo próximo.

É bem sabido que a privacidade é um dos aspectos mais importantes para a casa real da Espanha, portanto, uma violação dela sempre representa uma grande falha, especialmente se vier de um de seus membros.

É por isso que diz-se que a filha mais nova de Felipe VI e Letizia Ortiz quebrou as regras ao ser fotografada e publicada nas redes sociais por uma de suas amigas durante a celebração de seu aniversário. Além disso, foi revelado que a ordem da Zarzuela é de não mostrar o rosto da infanta Sofía em publicações na internet.

O retrato, com o qual supostamente Sofia de Bourbon teria violado uma das normas mais estritas de Zarzuela, foi divulgado por quem seria uma das amigas mais próximas da royal no UWC Atlantic College, que ousou escrever sobre a foto compartilhada o texto "Dia da Sofíaaaa", possivelmente fazendo referência ao aniversário da infanta.

Na mesma postagem em questão, pode-se ver uma jovem posando para o espelho enquanto outra, que seria Sofia, aparece de costas, porque, de acordo com a mesma publicação, não é permitido aos colegas da jovem filha do rei Felipe publicar o rosto da infanta.

Parece que a mesma garota de costas, cujo rosto não pode ser mostrado, seria a própria infanta Sofia. Uma evidência disso é o fato de que a pessoa no retrato está usando o mesmo modelo de meias que Sofia de Bourbon estava usando no dia em que se despediu de seus pais em agosto, logo antes de chegar ao País de Gales para começar seus estudos lá.