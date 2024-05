Os filhos de Angelina Jolie que estariam apoiando Brad Pitt no meio de sua batalha legal

Angelina Jolie e Brad Pitt estão envolvidos em uma dura batalha legal pela vinícola Château Miraval, cujo valor alcançaria os US$ 500 milhões e ainda não chegaram a um acordo, levando a atriz a classificar as exigências de seu ex-marido como ‘abusivas’, enquanto ele chamou a mãe de seus filhos de ‘vingativa’.

Tudo isso aconteceu depois que foi divulgado que Angelina Jolie vendeu uma parte de sua propriedade para o empresário de origem russa Yuri Shefler sem aviso prévio, apesar de terem concordado em não fazê-lo, resultando em uma perda de cerca de US$ 164 milhões para o ator, somado à preocupação com a possível má gestão de seu vinhedo de mais de 30 hectares por parte do novo comprador.

Angelina Jolie / Brad Pitt A atriz enfrentou duras críticas online (Ethan Miller/Monica Shipper / Getty Images)

Toda esta polêmica levou Brad Pitt a processar sua ex-parceira novamente, alegando ações hostis e vingativas por parte de Jolie, à qual ela respondeu publicando um e-mail doloroso explicando o motivo de ter decidido vender a vinícola, sendo o álcool um dos gatilhos para o fim de seu relacionamento.

“É o lugar que marca o início do fim da nossa família e de um negócio centrado no álcool [...] Fiquei chocado com a estratégia que foi lançada para vender álcool. Acho irresponsável e não é algo que gostaria que as crianças vissem. Trouxe à tona tempos dolorosos”.

Angelina Jolie volta a denunciar abusos de Brad Pitt

No entanto, a luta pela vinha ainda não cessou, pelo contrário, intensificou-se, razão pela qual os advogados de ambos continuam em disputa, da qual foram revelados vários aspectos obscuros da relação que ambos famosos mantiveram por 12 anos.

Foi o meio de comunicação Page Six que revelou que Brad Pitt teria solicitado à atriz todos os acordos de confidencialidade que ela tenha assinado com terceiros, o que para Angelina Jolie representou não apenas um pedido caro e irracional, mas também uma tentativa de desacreditá-la e até mesmo uma invasão à privacidade de pessoas não envolvidas no caso.

Neste caso, os advogados de Jolie argumentaram que esta ação judicial era uma forma pela qual Brad Pitt ‘encobriria’ seu mau comportamento pessoal.

Angelina Jolie e suas filhas Zahara e Shiloh Getty Images: Elisabetta Villa (Elisabetta Villa/Getty Images for Marvel)

Eles são os filhos de Angelina Jolie que ficaram do lado de Brad Pitt

Angelina Jolie é uma das celebridades mais conhecidas por seu caráter amoroso e preocupação com seus filhos, ostentando um relacionamento próximo com cada um deles. No entanto, após uma série de desentendimentos legais com Brad Pitt, uma famosa revista teria revelado que dois deles já teriam tomado partido por um dos pais: “Os irmãos brigam pelos pais”, disse uma fonte à ‘Life & Style’.

A fonte revelou: “Enquanto Maddox, Pax, Zahara e Vivienne estão firmemente do lado de Angelina, Shiloh e Knox continuam falando com seu pai. As outras crianças não entendem sua conexão com Brad. Eles tentam persuadi-los a mudar de lado e isso gera muita tensão e terminou: Brad Pitt admite que cometeu erros, mas Angelina tem sido implacável ao fazê-lo sofrer pelo que fez.

Angelina Jolie e Shiloh Jolie-Pitt (Alberto E. Rodriguez/Getty Images) (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Depois de saberem que Pitt teria cometido abuso físico contra seus filhos, foram Knox e Shiloh que teriam decidido dar uma segunda chance ao ator: “Eles o veem com frequência e enviam mensagens de texto para ele [...] Shiloh e Knox sempre tiveram um vínculo especial com ele. Viv também teve por um tempo, mas nos últimos anos se distanciou; trabalhar com Angelina na peça foi uma grande parte disso”.

A fonte também assegurou que, embora Angelina não esteja entusiasmada com este relacionamento, ela age com cuidado e é pouco provável que convença seus filhos a se separarem de seu pai, além de ter descrito Knox como um ‘mini Brad’. Por outro lado, revelou que o ator não desiste de recuperar o resto de sua família.